Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa sürecek haftanın ikinci gününde dolar/TL, 8,25 etrafında sınırlı hareketlerine devam ediyor. Bugün ise Türkiye tarafında önemli veriler açıklanacak. TÜİK sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksini, TCMB ise ödemeler dengesi verilerini yayımlayacak

Öte yandan dün Türkiye’de işsizlik oranı takibimizdeydi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 azalış ile yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak açıklanmıştı.

Yurt dışı tarafta ise Piyasalar dün Euro bölgesinden gelen yatırımcı güveni endeksi verisini takip etti. Gelen veriye göre Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Mayıs ayında 13.1’den 21 puana yükseldi. Bu seviye ise Mart 2018’den itibaren kaydedilen en yüksek seviye oldu. Açıklamada ise; Euro bölgesinde ekonomik toparlanmanın devam ettiği ve Kovid19 salgın krizinin neden olduğu resesyonun aşıldığı belirtildi.

ABD tarafında ise Dolar Endeksi Cuma günü yayınlanan Tarım Dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesi ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Tarım dışı istihdam sadece 266,000 artış gösterdi. Açıklanan iş raporu ise düşük faiz politikasının bir süre daha yürürlükte kalabileceğine işaret etti.

Haftanın ikinci işlem gününe baktığımızda ise piyasalar Almanya ve Euro bölgesinden gelecek olan ZEW ekonomik hissiyatı verileri takip edilecek. Gelecek veriler ile birlikte Euro varlıklarında hareketlilik artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2464 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2665 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0264 GBPTL kuru ise 11,6723 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3013 EUR/TL 10,0813 GBP/TL kuru ise 11,7277 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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11/05/2021 09:14