Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Nisan 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz.” İfadelerini kullandı. "Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz.” Diyen nebati, “Mücadelemiz belli, ne yapacağımızı biliyoruz.” Açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan TÜİK verilerine göre yıllık bazda enflasyon 20 yılın zirvesinde rekor güncelleyerek %61,14 olmuştu.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcının bulunduğu TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Nisan dönemi sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %46,44 olarak açıklandı. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,85 oldu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Leyen, Ukrayna'nın AB’ye üyelik sürecini hızlandırma kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Johson, “Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.” Açıklamasını yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Moskova'nın yabancı borçlulara olan taahhütlerini yerine getiremeyeceği riskinin artması nedeniyle Rusya'nın kredi notunu "seçilmiş temerrüt"e düşürdü.

Rusya Merkez Bankası batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat tarihinde %9,5’ten %20’ye çıkardığı politika faizini %17’ye düşürdüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Macron oyların %28,1'ini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de %23,3 ile ikinci oldu. İkinci tur 24 Nisan’da gerçekleşecek.

Bugün İngiltere’de GSYİH, TCMB Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri ve Türkiye işsizlik oranı takip edilecek. Perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplanacak. Gün içerisinde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşmesi bekleniyor.

USDTRY 14,748 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,048 ve GBPTRY 19,186 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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11/04/2022 08:59