Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Nisan 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı verilerine göre, Ocak ayında 9,85 milyar dolar açık veren cari denge, Şubat ayında da 8,78 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar olurken, son 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolar ile 10 yılın zirvesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak ayında tek haneye düşen işsizlik, Şubat ayında yeniden çift haneye yükseldi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 seviyesinde gerçekleşti. Deprem felaketi nedeniyle bazı illerde iş gücü araştırmasının yapılmadığı, dolayısıyla verilerin depremin etkisini yansıtmadığı belirtildi.

Cari denge ve işsizlik rakamlarını değerlendiren Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari dengenin deprem felaketine rağmen beklentiler doğrultusunda geçrekleştiğini söyledi. İstihdamın artıp işsizliğin de düştüğünü söyleyen Bakan Nebati, enflasyondaki düşüşün ise kalıcı hale geldiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası New York Bölgesi’nin hazırladığı bir rapora göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri artarken, kredi erişim algı ve beklentileri kötüleşiyor. Enflasyon beklentileri, bir yıl sonrası için 0,5 puan artarak %4,7’ye yükseldi. Beklentiler, üç yıl sonrası için 0,1 puan artarak %2,8 olurken, beş yıl sonrası için 0,1 puan azalarak %2,5’e geriledi. ABD tüketici enflasyon verileri yarın açıklanacak.

Bloomberg Economics’in yayımladığı bir rapora göre, küresel merkez bankalarının büyük bölümü ya faiz artışlarının sonuna yaklaşıyor ya da faiz artırım döngüsünü sonlandırdı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimine hazırlanıyor. Bloomberg tarafından izlenen 23 bölgeden en az 20’sinde 2024 yılında faiz indirimi gelmesi beklendiği ifade edilirken, faizlerde bu yıl 3. çeyrekte tepe noktasının görüleceği tahmin edildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) de benzer açıklamalarda bulundu ve çoğu ekonominin şu anda yaşadığı yüksek faiz oranlarının burada kalmayacağını belirterek, enflasyon kontrol altına alındığında oranların bir kez daha önceki aşırı düşük seviyelere yaklaşacağı ifade edildi.



ABD merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock küresel sabit gelir baş yatırım sorumlusu Rick Rieder, bankacılık sektöründe geçen ay yaşanan kargaşanın ve bir dizi son işgücü verisinin, yavaşlayan ABD ekonomisine işaret etmesi nedeniyle, FED’in enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Bugün Türkiye sanayi üretim endeksi ve Euro Bölgesi perakende satış verileri açıklanacak.



USDTRY 19,274, EURTRY 20,988 ve GBPTRY 23,912 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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11/04/2023 09:10