Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ocak 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda %1,3 gerileme gösterdi. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,9 azaldı. Böylece Sanayi Endeksi 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez gerileme kaydetti.



TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Kasım ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişimedi ve %10,2 olarak açıklandı.



Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunu yayımladı. Raporda, Rusya – Ukrayna savaşı, yükselen enflasyon, yüksek faiz oranları ve azalan yatırımlar ile birlikte, ekonomide keskin bir yavaşlama olacağı ön görüldü. Gelişmiş ülkelerde büyümenin %2,5 seviyelerinden %0,5’e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Küresel büyüme tahmini bu yıl için %1,7 olurken, banka, Türkiye’nin büyüme tahminini de 0,5 puan düşürerek %2,7’ye indirdi. Bankanın 2024 Türkiye büyüme tahmini ise %4 oldu. ABD ekonomisinin 2023 büyüme beklentisi %0,5 olarak açıklanırken, Euro Bölgesi için beklenti %0 oldu.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri daha önceki tahminlerinin aksine bu yıl Euro Bölgesi’nde bir resesyon beklemediklerini açıkladı. Önceki açıklamalarında %0,1 daralma bekleyen ekonomistler, son güncellemeyle bölgede %0,6 büyüme ön gördü. Tahminlerdeki değişiklikte, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 sonunda beklenenden daha çok dirençli olması, doğalaz fiyatlarındaki sert düşüş ve Çin’in Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmesi etkili oldu. Bölgede enflasyonist baskıların ise süreceği ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışlarına devam etmesi gerektiği de belitildi.



ABD Yatırım Bankası JP. Morgan CEO’su Jamie Dimon, faiz artışlarının şu anda beklenenin ötesine geçmesi gerekebileceğini, ancak geçen yılki artışların tam etkisini görmek için bir ara verilmesinden yana olduğunu söyledi. Dimon, FED'in faizi beklendiği gibi yaklaşık %5'e çıkartma ihtimalinin %50, %6'ya yükselmekte ihtimalinin de %50 olduğunu belirtti. Politika faizi şu an 4,25-4,50 aralığında ve sıradaki FED toplantısı 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, enflasyon orta vadede %2'lik hedefe ulaşana kadar faiz oranlarının artmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu Aralık ayı öncü verilerine göre %9,2 ile tek haneli sayılara gerilemiş olsa da, AMB’nin %2 hedefinin uzağında kalmaya devam ediyor. AMB’nin sıradaki para politikası toplantısı 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.



FED Başkanı Powell dün gerçekleştirdiği toplantıda ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorumda bulunmadı. Bugün Türkiye cari işlemler dengesi takip edilecek. Yarın ise haftanın en önemli verilerinden ABD tüketici enflasyonu verisi açıklanacak.

USDTRY 18,775, EURTRY 20,187 ve GBPTRY 22,856 seviyelerinde fiyatlanıyor.



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11/01/2023 09:04