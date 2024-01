Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 11 Ocak 2024

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunu yayımladı. Global ekonomi son otuz yılın en zayıf beş yılına hazırlanıyor başlıklı yazıda, dünya kalkınma için dönüşümsel bir on yılın ortasına yaklaşırken, küresel ekonominin 2024 yılı sonuna kadar üzücü bir rekor kırmaya hazırlandığı ve GSYİH büyümesinde son otuz yılın en yavaş beş yıllık dönemine doğru ilerlendiği belirtildi. Küresel durgunluk riskinin, büyük ölçüde ABD ekonomisinin gücü sayesinde azaldığı ifade edilen raporda, ancak artan jeopolitik gerilimlerin dünya ekonomisi için kısa vadede yeni tehlikeler yaratabileceği belirtildi. Diğer yandan büyük ekonomilerin çoğunda büyümenin yavaşlaması, küresel ticaretin yavaşlaması ve on yıllardır görülen en sıkı finansal koşullar nedeniyle, gelişmekte olan birçok ekonominin orta vadeli görünümünün olumsuz olduğu belirtildi. Küresel büyümenin art arda üçüncü yılda da yavaşlaması bekleniyor. 2024’te küresel büyümenin %2,4 olması beklenirken, bu oranın 2010’lu yılların ortalamasının neredeyse dörtte üçü kadar olduğu vurgulandı. Raporda, 2024’ün sonuna gelindiğinde, gelişmekte olan her dört ülkeden birinde ve düşük gelirli ülkelerin yaklaşık %40’ında yaşayan insanların, 2019’daki Kovid-19 salgınının arifesinde olduğundan daha yoksul olacağı öngörüldü. Dünya Bankası Grubu Baş Ekonomisti ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, “Büyük bir rota düzeltmesi olmazsa, 2020’ler on yıllık boşa giden fırsatlar olarak kalacak.” İfadelerini kullandı. Küresel büyümenin, 2020-2024 yıllarında %2,2 olarak 1990-1994 dönemindeki %2,1’lik orandan beri en yavaş büyüme olması bekleniyor. ABD için büyüme beklentisini 2024 için %1,6 oldu. Çin’in büyüme tahmini %4,5, Euro Bölgesi büyüme tahmini %0,7 oldu. Türkiye’nin 2024’te %3,1, 2025’te %3,9 büyüyeceği tahmin edildi.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da Kasım ayı verilerine göre sanayi üretimi 6 ay üst üste geriledi. Aylık bazda %0,7 gerileyen sanayi üretimi yıllık bazda ise %4,8 gerileme kaydetti. Üretimin Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aya göre %1,9 daha düşük olduğu görüldü. Almanya’da Pazartesi günü yayımlanan fabrika siparişleri de beklentilerin altında kalmıştı. Son veriler ışığında Alman ekonomisinde resesyon beklentileri arttı.



Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Kasım ayında %6,5’ten %6,4’e geriledi. AB’de ise işsizlilk oranı %5,9 oldu. İşsiz sayısı Kasım ayında 10.970 milyonu Euro Bölgesi’nde olmak üzere AB’de 12.954 milyon kişi olarak açıklandı. Ekim 2023 ile karşılaştırıldığında, Kasım 2023’te işsizlik AB’de 144 bin ve Euro Bölgesi’nde 99 bin azaldı. Euro Bölgesi'nde genç işsizlik oranı ise %14,8’den %14,5’e geriledi.



Yarın ABD’de gerçekleşmesi planlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından organize edilen yatırımcı toplantılarına Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ankara’daki programları nedeniyle çevrimiçi katılacağı bildirildi. Toplantıda TCMB Başkanı Gaye Erkan hazır bulunacak. Toplantılarda yatırımcılara makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı belirtildi. Toplantıya, dünyanın en büyük yatırım fonlarından üst düzey temsilcilerin katılımı bekleniyor.



Bugün Türkiye’de sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri açıklanacak.



USDTRY 29,974, EURTRY 32,800 ve GBPTRY 38,053 seviyelerinde fiyatlanıyor.

11/01/2024 09:31