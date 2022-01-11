Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye’de Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, %11,2 oranında gerçekleşti. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere baktığımızda ise, Euro Bölgesi’nde en fazla işsizlik %14,1 ile İspanya’da bulunuyor. Onu %13,4 ile Yunanistan takip etmekte. Euro Bölgesi ortalama işsizlik oranı ise %7,2 olarak kayıtlara geçti.

Almanya Merkezli Commerzbank, Türkiye’de hükümetin kurlarda oynaklığa karşı uygulamaya koyduğu ve aralarında kur korumalı TL mevduatın da olduğu tedbirlerin, Türkiye'nin "temel problemi" olan tutarsız para politikasını ve TCMB'nin bağımsız olmamasını düzeltecek adımlar olmadığını belirten bir rapor yayımladı. Reel faiz oranının -%20 seviyesinde olduğuna işaret edilen raporda, Türk lirasının daha da zayıflamaya devam etmesinin büyük bir olasılık olduğu savunuldu.



IMF, gelişen ekonomiler ekonomik türbülansa hazırlıklı olsun uyarısı yaptı. Kurum, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Fed’den faiz artışına hazırlıklı olması gerektiğini, beklenenden hızlı faiz artışlarının finans piyasalarında oynaklık yaratabileceğini, sermaye çıkışlarını tetikleyeceğini ve para birimlerinde değer kaybına yol açacağını belirtti.

Fed, Powell'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade etti. Ekonominin bugün son yıllardaki en hızlı temposunda büyüdüğünü ve iş gücü piyasasının güçlü olduğunu belirten Powell, ancak zorlukların devam ettiğini vurguladı.

Bugün Türkiye’de Kasım ayı cari işlemler dengesi açıklanacak. ABD’de ise Fed Başkanı Powell’in konuşması takip edilecek.

Oynaklığın geçtiğimiz aylara göre azaldığı döviz kurları tarafında ise, USDTRY 13,810’li seviyelerde fiyatlanmaya devam ediyor. EURTRY 15,660 ve GBPTRY 18,770 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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11/01/2022 11:08