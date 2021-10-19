Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Faiz indirimiyle kuvvetlenen TL değer kaybı devam ediyor. Enflasyondaki artış, Suriyeye olası bir operasyon sinyali ve TCMB’nin iki, PPK’nın bir üyesinin sürpriz bir şekilde görevden alınması ile, birçok para birimi TL karşısında tarihi zirvelerini tazelemeye devam ediyor. Bunun yanında piyasa tahminleri; 21 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulunda’nda 50 baz puan daha faiz indirimine gidileceği yönünde. Ayrıca Kasım ayında da faiz indirimlerinin süreceği öngörülüyor. Tüm bunlar TL üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta. Haftanın en önemli verisi Perşembe günkü PPK faiz kararı ve açıklamaları olacak.

JP Morgan, İngiltere Merkez Bankası’nın Kasım ayında faiz artışı yapacağı tahmininde bulundu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, bankanın Kasım'da 15 baz puan faiz artırımı yapacağı belirtildi. Ardından Şubat ve Ağustos aylarında bankadan 2 kez daha yirmi beşer baz puanlık faiz artırımı beklendiği vurgulandı.

Tedarik sıkıntısı ülkelerin sanayi üretimlerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD'de Eylül ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 geriledi. Avrupa’da son açıklanan veriler de sanayinin tedarik krizinden ciddi olumsuz etki gördüğünü gösterdi. Euro bölgesi sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre, %1,6 düşmüştü.

Dün günü 9,335 ile kapatan USDTRY, bugün piyasada 9,355 ile rekor güncellemeye devam ediyor. EURTRY kuru 10,897 ve GBPTRY kuru ise 12,883 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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19/10/2021 11:10