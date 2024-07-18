Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye için haftanın önemli maddelerinden olan Moody’s raporu Cuma mesai saatleri sonrası beklenirken borsada yatay bir gün geride bırakıldı. 11,000 seviyesi üzerine tutunan borsa yukarı yönlü hareketine devam edebilmek için olumlu gelişmeler beklemeye devam ediyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ise dün yavaşlasa da kendini göstermeye devam etti. USDTRY kuru hafif yükselerek günü 33.079 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.099, EURTRY 36.309 ve GBPTRY 43.18 seviyelerinden işlem görmekte.

Dün TCMB KKM’den mevduata geçişi hızlandırmak adına yeni bir karar açıkladı. Buna göre KKM faizinde alt sınır, politika faizinin %80'inden %70'ine indirilirken, yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak. Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, %50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan %40'a karşılık geliyordu. %40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla %35'e indirildi. Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Yurt dışı tarafta ise küresel hisse senetlerini etkileyen haber ABD’den geldi. Çip üreticilerinin Çin pazarına satışlarına karşı Biden hükumetinin önlem almaya hazırlandığı yönündeki Bloomberg haberi ardından ABD borsalardında ciddi satışlar gözlemlendi. Haber sadece ABD borsalaraını değil Avrupa ve Asya’da ilgili şirketlerin de satışlar yaşayarak küresel çapta risk iştahının azalmasına yol açtı. Wall street korku endeksi VIX %12ye yakin artış kaydederek 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.i

Açıklanan verilere baktığımızda; konut verileri konut piyasasında bir miktar toparlanmaya işaret etti. Haftalık Mortgage başvuruları -%0,2 seviyesinden %3,9’a yükselirken Haziran ayı inşaat başlangıçları 1 milyon 300 bin beklentisinin üzerinde aylık %3 artışa işaret edein 1 milyon 353 bin olarak, inşaat izinleri ise %0,1 artış beklentisinin üzerinde %3,4 artışa işaret eden 1 milyon 446 bin seviyesinde açıklandı. Yine bugün açıklanan sanayi üretimi verileri de Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. %0,3 artması beklenen sanayi üretimi %0,6 artarken kapasite kullanım oranı ise %78,4 beklentisinin üzerinde aylık bazda 0,5 puan artışla %78,8 olarak kayda geçti.

Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller bugün yaptığı bir konuşmada ekonominin büyüme hızının ılımlı olduğu, iş gücü piyasasındaki arz ve talebin dengelenip enflasyonun da bu yılın başına kıyasla yavaşlama gösterdiğini aktardı. Bu çerçevede gelecek aylarda da yumuşak iniş senaryosunu destekleyen veriler görmeyi beklediğini belirtirken politika faizinde indirimin gerektiği zamana yaklaştığımıza inandığını belirtti.

Faiz indirimine yaklaşıyor olmak Dolar üzerindeki baskıyı artırmaya devam ederken, bu duruma ilaveten başkan adayı Trump’ın doların yen ve yuan’a göre güçlü bir durumda bulunmasının sorun olduğunu belirtmesiyle dolardaki geri çekilme ilaveten güçlenerek Dolar endeksi’nin 103.70 seviyesinden günü tamamlamasına neden oldu. EURUSD paritesi 0.35% primle 1.0938 seviyesine yükselirken GBPUSD paritesi 0.27% primle 1.3010 seviyesine yükselmiş durumda. EUR ve GBP’nin enflasyon sürecindeki iyimser ilerleyişi de Doalr karşısındaki toparlanmaya katkı koymakta. Dün karşıladığımız İngiltere enflasyon rakamı yıllıkta %1.9’a karşın %2, Avrupa enflasyonu ise beklentiye paralel %2.5 olarak gerçekleşti.

Faiz indirim beklentilerinin artmasıyla 2483 seviyesine yükselerek rekor tazeleyen ons altın sonrasında satış baskısı ile karşlaştı. Ons altın günü 0.46% düşüşle $2457 seviyesinde tamamladı. Ons gümüş ise 3.07% düşüşle $30.29 seviyesinde işlem gördü. Petrol stoklarının beklentinin üzerinde azalmasıyla petrol fiyatları yükseldi. WTI 2.65% primle $82.90 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.61% primle $85.08 seviyesine yükselmiş durumda.

Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuru rakamları yanı sıra Avrupa’da Merkez Bankası faiz kararı ve Başkan’ın konuşmaları takip edilecek.