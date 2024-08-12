Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ağustos 2024

Haftanın son gününde Türkiye borsa’sında satış eğilimi gördük. Günlük olarak %1,89 oranında kayıp yaşayan borsa günü 9,907 seviyesinde kapatırken haftalık olarak bakıldığında kayıp oranı %5 üzerinde oldu. Haftanın ilk iki günü Japonya Merkez bankasının faize ilişkin açıklamaları ve ABD’den resesyon endişeleri yaratan veri açıklamalarıyla ardından oldukça sarsınıtılı geçse de sonrasında toparlanma gözlemlenmişti. Ancak Cuma günü Türkiye’den gelen sanayi üretimi verisi geçtiğimiz ay %22,6 olan rakamın oldukça altında %17,2 oranında daralmaya işaret ederek morallrin bozulmasına sebep oldu. Türk Lirası Amerikan Dolarına karşı %0.2 oranında değer kaybederek günü 33.5650 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.5440, EURTRY 36.6320 ve GBPTRY 42.82 seviyesinde.

Yurt dışı kuruluşlardan Goldman Sachs ve Citibank’tan TCMB’nin yayınladığı enflasyon raporu ardından Türkiye enflasyonuna ilişkin değerlendirmeler geldi. Goldman Sachs ekonomistleri oluşturdukları notta enflasyonun yıl sonunda 36’ya düşeceğini öngörürken risklerin ise yukarı yönlü olduğunu belirttiler. Citi analistleri ise TCMB’nin Kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 45 olduğunu açıkladı.

Günün ilk saatlerinde haber akışına yansıyan bir diğer önemli başlık ise TCMB’nin Kore Merkez Bankası ile yürütülen swap anlaşmasını yenildiği haberi oldu. Haberin detaylarında swap anlaşmasının azami 56 milyar TL veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yapılabileceği ve geçerlilik üsresinin ise 3 yıl olduğu belirtilmiştir.

Hafta geneline baktığımızda Türkiye’de bugün açıklanacak perakende satışlar ve işsizlik oranı verileri, Perşembe günü açıklanacak bütçe dengesi ve yabancıların Sermaye piyasası işlem rakamları takip edilecek.

Globale baktığımızda veri ve açıklamalar bakımından oldukça sakin geçen Cuma günü ABD’deki siyasi yarışa ilişkin gelişmeler yakından takip edildi. ABD’de yapılan son anketlere göre 5 Kasım’da gerçekleşecek seçimler için Kamal Harris’in “salıncak eyaletlerde” Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Turmp’ın 4 puan önünde olduğu görüldü.

Dolar endeksi günü yatay geçirerek 103.15 seviyesinden tamamlarken ayni şekilde değerli metallerden altın ve gümüşte de kaydadeğer bir hareket gözlemlenmedi. Altın Cuma gününü 2,468 seviyesinden tamamlarken gümüş ons fiyatı ise 27.47 seviyesinde kaldı.

Petrolun jeopolitik risklerden dolayı son dönemde baskı altında kalmasına rağmen geçen hafta %4 oranında yükseliş kaydetti. Brent petrol Cuma gününü %0.66 yükselişle 79.68, ABD ham petrol ise %1 yükselişle 76.96 seviyesinden tamamladı. Hamas liderinin suikasti ardından İran’ın İsral’e vereceği tepki hala beklenirken petrol üzerindeki baskının devam etmesi beklenmekte.

Haftalık veri akışına göre Salı günü açıklanacak ABD ÜFE, ve Çarşamba günü açıklanacak İngiltere ve ABD enflasyon verileri önemle takip edilecek veriler arasında yer almakta.