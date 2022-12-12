Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Aralık 2022

ABD’de Kasım ayı üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık bazda %0,2 beklentisine karşı ÜFE %0,3 ve yıllık bazda %7,2 beklentisine karşı %7,4 artış gösterdi. Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi enflasyonist baskıların beklenenden daha yapışkan olduğu yorumları yapıldı. Çarşamba günü ise gözler FED faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi ağırlıklı olarak 50 baz puan artış yönünde.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, beklenmedik bir şok haricinde, gelecek yılın sonuna kadar çok daha düşük enflasyon görüleceğine inandığını açıkladı. Yellen, resesyon konusunda ise, bir durgunluk riski olduğunu, ancak bunun enflasyonu düşürmek için gerekli olmadığını söyledi.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin Mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi. Bakan Nebati, döviz kurlarıyla ilgili olarak ise, “Optimal noktanın çok uzağında değiliz. Dövizdeki artış benim enflasyon planımı bozar.” İfadelerini kullandı.

The Economist dergisinin yayımladığı rapora göre, pandemi ve Ukrayna savaşının ardından gelişmiş ekonomilerin önemli bir kısmında resesyon veya yavaşlama olacağı, 2023 yılında büyümenin daha çok küçük ekonomilerde görüleceği tahmini yapıldı. Yayımlanan raporda 2023’te en hızlı büyüyecek 3 ekonomi Guyana, Libya ve Venezüela. Raporun Türkiye bölümünde ise 2023 büyüme tahmini %3,9 olurken, enflasyon ortalama %34,1 olarak tahmin edildi.

Çarşamba gün ABD, Perşembe gün ise Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları yılın son faiz kararlarını açıklayacak. Bugün İngiltere büyüme, Türkiye işsizlik oranı ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY 18,636, EURTRY 19,593 ve GBPTRY 22,784 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/12/2022 09:59