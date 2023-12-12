Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Aralık 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Buna göre Ekim ayında sanayi üretiminde yıllık bazda %1,1 artış görülürken, aylık bazda %0,4 gerileme görüldü. Böylece sanayi üretimi aylık bazda 4 ay üst üste gerileme kaydetmiş oldu. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı. Bir önceki aya göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz gün açıkladığı bir diğer veri ise işgücü istatistikleri oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %16,3 oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla verdi. Böylelikle cari denge Eylül ayının ardından bir kez daha fazla vermiş oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.067 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4.866 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



Açıklanan veriler ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.” İfadelerini kulandı. Bu dönemde en büyük dezavantajın ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğunu belirten Bakan Şimşek, sanayi üretimindeki seyrin de büyük oranda bunu yansıttığını söyledi.



TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili milletvekillerinin soru ve eleştrilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Enflasyonda 2024’ün yarısından itibaren başlayacak düşüşün, 2025’te %15’ler civarında olacağını ve 2026’da da yeniden tek haneli rakamlara ulaşılacağını belirten Yılmaz, orta vadede enflasyonu da faizleri de tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.



ABD Merkez Bankası New York Şubesi, Kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı. Bir yıl sonrası ortalama enflasyon beklentisi Kasım ayında 0,2 puan azalarak %3,4’e geriledi. Veri, Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Üç ve beş yıllık süreci kapsayan ortalama enflasyon beklentileri değişmeyerek sırasıyla %3 ve %2,7 seviyesinde kaldı. ABD Kasım ayı TÜFE verileri bugün açıklanacak.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi, İngiltere işsizlik oranı ve ABD TÜFE verileri takip edilecek.



Anlık olarak 28,995 seviyelerinde fiyatlanan USDTRY, geçtiğimiz gün 29,050 seviyelerine kadar yükselerek rekor tazeledi. EURTRY 31,230 ve GBPTRY 36,470 seviyelerinde fiyatlanıyor.