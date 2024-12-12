Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Aralık 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; uluslararası yatırım bankalarından JP Morgan’ın bazı Türk şirketlerine yönelik fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinin etkisiyle 33 puan civarında pozitif bir başlangıç yaptı. Yukarıda 10.171,50 seviyesinin test edilmesi sonrasında, dalgalı bir seyir görülen endekste; seansın sonunu ise, yüzde 0,40 oranında düşüşle 10.058,47 puandan tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayına ilişkin Perakende Satışlar ve İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Perakende Satış Hacmi aylık olarak yüzde 0,2 düzeyinde artarken, yıllık artış oranı ise yüzde 15,0 düzeyinde gerçekleşti. Aylık olarak yüzde 1,48 oranında artış kaydeden İnşaat Maliyet Endeksi’nde ise, senelik artış oranı yüzde 37,94 oldu.

JP Morgan dün yayımladığı raporda, Türkiye için 2025 yılı sonu senelik enflasyon oranını yüzde 26 olarak tahmin ettiklerini belirtti.

Dün, küresel tarafta ise; ABD’den gelecek olan TÜFE rakamları kritikti. Açıklanan veriler beklentilere paralel gelirken, böylece senelik manşet veri; son 4 ayın en yükseğine ulaştı. Buna rağmen, piyasalarda risk alma iştahı daralmadı.

ABD Hazine Bakanı Yellen ülkelerin rekabet avantajı sağlamak için para birimlerini manipüle etmeye çalışmasına ABD'nin sert tepki vereceğini ancak şu anda piyasaya böyle bir müdahalenin olmadığını söyledi.

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu da hedef alan 15. yaptırım paketinde anlaştı. IIF, küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl %2,7'ye gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl %2,7'ye gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Altın, önemli ABD enflasyon raporunun, politika yapıcıların gelecek hafta bir araya geleceği Fed'in başka bir faiz indirimi beklentilerini desteklemesinin ardından yükselişini sürdürdü.

Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 712 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 40 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, ABD'nin Rusya ve İran'ın enerji sektörlerine daha fazla yaptırım uygulama olasılığının artmasıyla üç günlük yükselişin ardından sabit kaldı. Brent, haftanın ilk üç seansında yüzde 3,4 yükseldikten sonra varil başına 73 doların üzerinde işlem gördü, ABD ham petrolü ise 70 doların üzerinde tutundu.

USD/TRY 34.89, EUR/TRY 36.78, GBP/TRY 44.55 seviyelerinde işlem görmektedir.

Bügün beklenen önemli haberlerden biri Avrupa tarafından gelecek faiz indirimi kararı olacaktır. Piyasaların beklentisi 25 baz puanlık bir indirim beklentisi mevcut. ABD tarafında haftalık işşizlik başvurusu verileri takip edilebilir.