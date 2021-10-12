Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ekim 2021

Dolar bu haftaya 8.960 seviyelerinde başladı. Dünkü Cari açık verisinin ardından sabah saatlerinde 8.92'ye geriledi. Piyasanın kapanış saatinde 8,960 civarında seyreden USDTRY kapanışın ardından ise 9.010 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Psikolojik sınır diyebileceğimiz 9’lu rakam da böylelikle kırılmış oldu. Amerikan Doları’nın genel olarak diğer para birimleri önünde de değer kazanması, geçtiğimiz ay TCMB’nin faiz indirimi ve dün çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'soğuduğunu' iddia eden Reuters haberiyle birleşince rekor kaçınılmaz oldu. Tüm bunların yanında dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Erdoğan’ın yaptğı açıklamalar bir sınır ötesi operasyon gerçekleşebilir mesajı verdiğinden, rekorda bu açıklamaların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine sonrası Suriye’deki saldırılarla ilgili olarak; “'Artık tahammülümüz kalmadı' diyerek, "Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Bütçe Komisyonu'nda konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca; “Rezervlerde güçlü artış var, bu hafta açıklanacak rezerv rakamı 123,5 milyar dolara ulaştı ve rezervler son dönemde istikrar kazandı.” “TL mevduatlardaki artış devam ediyor.” Açıklamalarını yaptı. Komisyonda soru-cevap kısmında kurdaki yükselişin sorulması üzerine; “Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz” yorumunda bulundu.

TCMB, Ağustos ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Merkezin verilerine göre cari denge Ağustos ayında 528 milyon dolar fazla verdi. Ekim 2019'da 1,55 milyar dolar fazla verilmesinin ardından ilk defa cari denge Ağustos ayında fazla vardi. 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

TÜİK, Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında %1,4 artışla %12,0 seviyesine çıkan işsizlik oranı Ağustos ayında %12,1 oldu.

Hafta sonu açıklama yapan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "enflasyonun hedefin üzerinde olması konusunda kesinlikle endişeliyim. Yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlememiz gerek, çünkü enflasyon ekonomi açısından hasar verici olur." demişti. Açıklamalar sonrasında para piyasalarında İngiltere Merkez Bankasından Aralık ayında faiz artırımı fiyatlanmaya başlandı. Önce 10 baz puan, ardından 15 ve 25 baz puan faiz artırım ihtimalleri değerlendiriliyor.



Dün 9,000 seviyesini kıran USDTRY bugün 9,015 dolaylarında fiyatlanmakta. EURTRY kuru 10,425, GBPTRY kuru ise 12,265 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/10/2021 10:01