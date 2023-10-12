Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ekim 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Temmuz ayında gerçekleşen 5,5 milyar dolarlık cari açığın ardından, cari denge Ağustos ayında 619 milyon dolar açık verdi. TCMB verilerine göre, çekirdek dengeye işaret eden altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ağustos ayında 6,1 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Ağustos’ta 7,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı verilerine göre perakende satışlar aylık bazda %4,7 gerileme kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,6, otomotiv yakıtı satışları ise %9 azaldı. Yıllık bazda ise perakende satışlar %17,2 arttı. Yıllık bazda içecek ve tütün satışları %15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı.



ABD tarafında geçtiğimiz gün açıklanan üretici fiyatlarında beklenenin üzerinde artış görüldü. Aylık bazda ÜFE %0,3 beklentisine karşın %0,5 ve yıllık bazda ÜFE %1,6 beklentisine karşın %2,2 olarak açıklandı. ÜFE’ye en fazla katkı enerji ve gıdadan geldi. Enerji fiyatları aylık bazda %3,3 artarken, gıda fiyatları artışı %0,9 oldu.



ABD Merkez Bankası 19-20 Eylül’de gerçekleştirilen son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarını yayımladı. Katılımcıların, kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesinin, komitenin hedeflerine doğru daha fazla ilerlemeyi destekleyeceği ve komiteye bu ilerlemeyi değerlendirmek için ek veri toplaması için zaman tanıyacağı konusunda fikir birliğine vardığı vurgulandı. Katılımcıların çoğunluğu, gelecekteki bir toplantıda faiz oranlarının bir kez daha artırılmasının muhtemelen uygun olacağını değerlendirirken, bazıları daha fazla artışa gerek olmayacağını düşünüyor. FED tutanaklarında, “Yetkililerin büyük çoğunluğu ekonominin gelecekteki seyrinin son derece belirsiz olduğunu değerlendirmeye devam etti.” İfadesi de yer aldı. İlgili toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gidilmemişti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı basın toplantısında, ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşündüğünü belirterek, “Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel yol olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor.” İfadelerini kullandı. Yellen, İsrail-Filistin çatışmasının potansiyel ekonomik etkilerini izlediklerini, ancak durumun şu an için küresel ekonomik görünümü etkileyeceğini düşünmediğini de ifade etti.



Avrupa Merkez Bankası Ağustos ayı tüketici beklentileri anketini yayımladı. Gelecek 12 ay için enflasyona ilişkin medyan beklenti %3,4’ten %3,5’e yükselirken, üç yıl sonraki enflasyon beklentileri ise %2,4’ten %2,5’e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentileri biraz daha olumsuzdu ve Temmuz ayındaki eksi %0,7’den gerileyerek eksi %0,8 seviyesine düştü. Ekonomik büyümeye ilişkin düşük beklentilere paralel olarak, 12 ay sonrası işsizlik oranına ilişkin beklentiler de önceki üç aydaki %11 seviyesinden %11,1’e yükseldi. Anket, altı büyük euro bölgesi ülkesinden yaklaşık 14 bin yetişkin tüketicinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Bugün günün en önemli verisi ABD tüketici enflasyonu olacak. İngiltere tarafında büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantısına ilişkin toplantı tutanakları yayımlanacak.



USDTRY 27,746, EURTRY 29,497 ve GBPTRY 34,181 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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