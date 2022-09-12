Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Eylül 2022

Avrupa Birliği enerji bakanları geçtiğimiz Cuma günü enerji kriziyle başa çıkmak için Brüksel’de olağanüstü toplandı. Avrupa Komisyonu'nun önerdiği Rus gazının fiyatına belirli bir üst sınır getirilmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Toplantıda, AB Komisyonu’na bazı konularda yasal düzenleme hazırlama görevi verildi. Bunlar arasında, düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılması, fosil yakıt firmalarından katkı alınması, doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması gibi maddeler bulunuyor.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın gaz akışını kesmensine karşı Almanya’nın hazır olduğunu söyledi. Scholz, gazda tasarruf yaptıklarını belirtirken, termik santrallerin de üretim kapasitelerini kullandıklarını ifade etti. Scholz, gerekmesi durumunda ülkenin güneyinde bulunan nükleer santrellerin de kullanılabileceğini belirtti.



Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, fiyatlarda artışın hızlanabileceğini ve Aralık ayında yıllık enflasyonun %10’un üzerinde zirveye çıkabileceğini söyledi. Nagel, 2023’te enflasyonun bir miktar zayıflayabileceğini, ancak %6 seviyelerinin üstünde olacağını tahmin etti. Ayrıca Nagel, enflasyonu kontrol altına alırken daha düşük büyüme oranları veya resesyonun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Almanya’da tüketici enflasyonu Ağusots ayı öncü verilerine göre yıllık bazda %7,9 seviyesinde.



ABD Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında yine 75 baz puan faiz artışına gideceği beklentileri kuvvet kazanmaya başladı. Bir çok banka, özellikle geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarının ardından, 50 baz puan faiz artışı yönünde olan beklentilerini, 75 baz puana çekti. Bunlar arasında Bank of America Corp., Barclays Plc ve Goldman Sachs’da bulunuyor. Powell, enflasyon dizginlenene kadar FED’in tereddüt etmeyeceğini açıklamıştı. Karar 21 Eylül’de açıklanacak.

İngiltere Merkez Bankası, 15 Eylül’de yapılacak para politikası toplantısını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatı nedeniyle 22 Eylül tarihine erteledi.

Bugün İngiltere GSYİH ve Türkiye işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi haftanın en önemli verilerinden olacak.

USDTRY 18,221, EURTRY 18,375 ve GBPTRY 21,166 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/09/2022 08:54