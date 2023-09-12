Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Eylül 2023

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık bazda %7,4 artış kaydetti. Sanayi üretimi aylık bazda ise %0,4 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı. Aylık bazda ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %10,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,7 arttı.



Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı bir diğer veri ise işsizlik oranı oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı 3 ay üst üste tek hanede kaldı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile %18 oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Temmuz ayında 5,47 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon ABD dolar fazla verdi. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari denge Haziran ayında 0,65 milyar dolar fazla vermişti. Temmuz ayında son 12 aylık cari açık 58,5 milyar dolar olarak kaydedildi.



Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz raporunu yayımladı. Raporda AB ve Euro Bölgesi büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi. AB’nin bu yıl büyüme beklentisi %1’den %0,8’e çekildi. 2024 büyüme beklentisi %1,7’den %1,4’e düşürüldü. Euro Bölgesi’nin ise büyüme beklentisi %1,1’den %0,8’e ve 2024 için %1,6’dan %1,3’e çekildi. Raporda, son verilerin, AB’deki ekonomik aktivitenin, AB’nin katlandığı zorlu şoklar nedeniyle 2023’ün ilk yarısında zayıfladığını gösterdiği belirtildi. Başta tüketim olmak üzere iç talepteki zayıflık, çoğu mal ve hizmet için yüksek ve halen artmaya devam eden tüketici fiyatlarının beklenenden daha ağır bir etki yarattığı vurgulandı. Avrupa’nın birçok yerinde güçlü bir turizm sezonuna rağmen sanayideki zayıflığın devam ettiği ve hizmetlerde ivmenin azaldığı, bu nedenle ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret edildi.



Bugün Türkiye perakende satış verileri, Almanya ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere işsizlik oranı verileri ön planda olacak.



UDSTRY 26,878, EURTRY 28,866 ve GBPTRY 33,637 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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