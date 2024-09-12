Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Eylül 2024

Dün dışarda ve içerde herkesin gözü kulağı ABD’de açıklanan enflasyon verisinde idi. 18 Eylül’deki FED faiz kararına doğrudan etki edecek nitelikte bir veri olmasından dolayı tüm yatırımcıların merakla izlediği veri beklentilere paralel gelerek ABD’deki enflasyonun 3.5 yılın en düşüğüne geldiğine işaret etti. Verinin beklentileri olumlu yönde aşmaması ise FED’in faiz indirim dozu ve hızını artırma gerekliliğini masadan kaldırdı. Verinin ilk açıklanması ardından Dolar endeksi 101.2 seviyelerine gerilese de günü toparlayarak açılış seviyesi üzerinde 101.80 seviyesinde tamamlamayı başardı. Amerika’dan gelecek faiz indiriminin gelişmekte olan ülkeler için olumlu okunması Türk Lirası’na da yansıdı ve USDTRY 34.0525’ten açtığı günü 33.9867’den kapamayı başardı. Hem Türk Lirasın’daki değerlenme hem de EUR ve GBP’nin Amerikan Doları karşısında zayıf kalması EURTRY’nin %0.16, GBPTRY’nin ise %0.4’lük bir geri çekilme yaşamasına sebep oldu. Bu sabah itibariyle USDTRY 34.01, EURTRY 37.46 ve GBPTRY ise 44.36 seviyelerinden işlem görmekte.

Türk Lirası’nda olumlu performans izlediğimiz günde borsa’da maalesef ayni performansı izleyemedik. Ard arda değer kayıplarına maruz kalan BIST100 dün de günü %2,12 oranında değer kaybıyla 9,419 seviyesinden tamamladı. Detaylara bakıldığında madencilik sektörünün en çok değer kaybeden sektör olduğunu gördük. Yapılan yorumlarda hacmin sığ olduğu günde yaşanan satışın panik satışı olduğu öne sürüldü.

Haber akışına baktığımızda Bloomberg’te yer alan bir haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Sermaye piyasalarına yabancı kaynak çekmek adına yapılan düzenleme ve yeni Finansman aracına ilişkin yaptığı açıklamalar öne çıktı. Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını ifade eden Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi. Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.

ABD’de karşılanan enflasyon verisisnin detaylarına bakıldığında enflasyonun aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise %2.5 artış ile beklentilere paralel gerçekleştiğini görüdük. Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Ağustos’ta aylık yüzde 0,3 yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi. Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, bu sonucun %2 hedef orana ulaşmamasına rağmen Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranlarını düşürmekten alıkoymayacağını, ancak büyük bir indirim olasılığını da azalttığı yönünde orta noktada buluştular.

Veri sonrası bu ay için daha büyük indirim beklentileri geri çekildi. Citigroup ekonomistleri gelecek hafta 50 baz puanlık indirim beklentisini revize etti. Bu sene toplam 125 baz puan indirim beklentisini ise korudu. JPMorgan ise bu ay 50 baz puan indirim bekleyen tek kurum oldu. JPMorgan Varlık Yönetimi’nden David Kelly Bloomberg’e verdiği mülakatta enflasyonun ılımlılaştığını belirterek “artık önemli bir enflasyon problemi yok. Rakamlar, Fed’in acil bir aksiyon almasını da gerektirmiyor. Haftaya 25 baz puanlık indirim memnun edici olur” değerlendirmesini yaptı. Swap piyasalarında ise 18 Eylül’de 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 100 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan İngiltere’de takip edilen veriler ise İngiliz sterlini üzerinde ekstra baskı yaratacak sonuçlar doğurdu. Yıllık büyüme rakamı %1,2 le beklenti olan %1,4’ün altında kalırken çeyreklik büyüme rakamı ise %0,5 ile %0,6 olan beklentinin altında kaldı. Bunlara ilaveten sanayi üretimi aylıkta %0,8, yıllıkta %1,2 daralmaya işaret ederken, imalat üretimi de yine beklentilerin oldukça altında aylıkta %1, yıllıkt aise %1,3 oranında daralmaya işaret etti. GBPUSD paritesi verilerin de etkisiyle %0,3 e yakın bir değer kaybıyla günü 1,304 seviyesinden tamamladı.

Dolardaki güçlü duruş korunması ile birlikte altın günü yatay bir seviyede 2,541 usd’de tamamladı. Petrola baktığımızda ise son günlerde talep tarafındaki endişelerden dolayı oluşan satış baskısının, ABD’den Francine kasırgasının bölgedeki üretim kapasitesini %39 oranında azalttığı yönündeki açıklamalarıyla oluşan arz endişeleriyle bir miktar hafifleyerek brent petrolün %1,85 oranında değer kazancı yaşayarak yeniden 70.47 seviyesine yükselmesine sebep oldu.

Bugün Türkiye’de cari işlemler dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Avrupa MB faiz kararı, ABD ÜFE ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.