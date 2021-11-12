Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Kasım 2021

ABD’den gelen yüksek enflasyon verilerinin ardından, piyasanın FED’in daha erken faiz artışına gidebileceği beklentisi ve haftaya Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı öncesi USDTRY üzerindeki baskı artıyor. Dün 9,980 ile tarihi zirveyi gören kur, bugün piyasada 9,960 seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. ABD dolar endeksi de yükselişini sürdürerek 95,0 seviyesinin üzerine çıktı ve yıl içi zirveyi gördü.

TCMB, Eylül ayı ödemeler dengesi raporunu açıkladı. Merkez Bankasının verilerine göre cari denge Eylül'de 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. 2020 Eylül'de açık 2 milyar 335 milyon dolardı. Eylül rakamıyla beraber on iki aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara geriledi.

Türkiye’de faiz indirimleri ve enflasyon etkisi ile döviz tarafına geçişler hızlanıyor. 5 Kasım haftasında Türkiye’de yaşayan kişilerin yabancı para mevduatları 428 milyon dolar artarak 233 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Döviz mevduatlarının oranı %54,96, TL mevduatların oranı %45,04 oldu.

Deutsche Bank, TCMB’nin faiz indirimlerine yıl sonuna kadar devam edebileceğini belirtti. TCMB'nin 18 Kasım ve 16 Aralık tarihihlerinde yapacağı toplantılarda politika faizini yüzer baz puan daha indireceğini tahmin eden Deutsche Bank, yıl sonunda politika faizinin %14 olmasını bekliyor. Banka, daha önce yıl sonunda faizin %15 olacağını öngörüyordu.



İngiltere’de tedarik zinciri sıkıntıları yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin yavaşlamasına neden oldu. İkinci çeyrekte %5.5 büyüyen ekonomi, üçüncü çeyrekte %1.3 büyüdü.



Gelecek hafta gerçekleşecek zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in ABD Başkanı Joe Biden’ı Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatlarına davet edeceği belirtildi. Görüşme, Biden’in göreve geldiğinden beri bir ilk olması nedeniyle de önem teşkil ediyor.

Dün tarihi zirveyi gören USDTRY, günü 9,905 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada 9,960 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,383 ve GBPTRY 13,298 seviyelerinde piyasada fiyatlanmakta.

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12/11/2021 08:57