Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Kasım 2024

Dün Türkiye tarafında eylül ayının işşizlik ve sanayi üretim oranları paylaşıldı. Eylül ayında 15 yaş ve üzeri yaştaki kişilerde işşizlik bir önceki aya 35 bin artarak 3 milyon 100 bin kişiye ulaşmıştır. İşşizlik oranında bir değişim olmayarak %8.6 seviyesinde sabit kaldı. Genç nüfusta işsizlik oranları ağustos ayına göre 0,3 artarak 17,1’e yükseldi. Mevsimsel etkiden arandırılmış istihdam oranı ise 0,1 puan artarak

%49,7 oldu. Sanayi üretimi kısmında yıllık %2.4 azalma kaydedilirken, bir önceki aya göre %1,6 artış göstermiştir.

Almanya’da erken seçim tartışmaları hız kesmeden devam ederken, muhalif partiler seçimlerin Ocak’ta yapılması için ısrarını sürdürüyor. Tartışmaların bu hafta netlik kazanması bekleniyor. Almanya’daki politik kriz, ekonominin daralma ihtimali ve Trump’ın yeniden seçilmesi ile birlikte Çin ile yaşanacak ticaret savaşına kadar işlerin Avrupa tarafında şüphesiz daha zorlu bir hal almasına sebebiyet veriyor. İsviçre kısmında ise Ekim enflasyonun yüzde 0,6 açıklanarak üç yıldan beri en düşük seviyeye ulaştı. İngiltere’de 25 baz puan indiriminin devamında gelen bütçe verilerini yorumlayan BoE ( Bank of England), faizin hızlı bir şekilde düşmemesi gerektiğini söyledi.

Amerika tarafında Trump’un seçilmesiyle beraber piyasa katılımcıları 2025’te olacak olan üç kez beklenen faiz indirimini iki kez olacak şekilde revize etti. Temelinde ise Trump’ın iç piyasayı canlandırması ile enflasyonist bir ortamın oluşacağı öngörüsünden kaynaklanmaktadır. Dün Fed temsilcisi Kaskari’nin konuşmasında “üretken bir ekonomide olursak, bu bana faizde o kadar fazla kesinti yapmayacağımızı” söylüyor sözleriyle FED’in bu konuda tavrını net bir şekilde koyduğu görüldü. Aralık ayında ise piyasa katılımcıları tarafından 25 baz puan indirimi bekleniyor.

Altın ve Gümüşün geri çekilmenin devam edildiği görülüyor. Altın 2607 USD, Gümüş ise 30.308 USD seviyelerinde seyrediyor. Brent petrol ise 71.63 seviyesinde. Dolar endeksi yükselişini devam ettirerek 105.69 seviyesine ulaştı.

Dolar’ın Avrupa para birimlerine karşı güüçlendiği görülüyor. USD/TRY 34.35, EUR/TRY 36.57, GBP/TRY ise 44.07 seviyelerinde seyrediyor.

Almanya’da bugün açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi merakla bekleniyor. Ingiltere kısmında bugün işşizlik verileri izlenecektir.