Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Mayıs 2021

Mart ayında TCMB Başkanı'nın görevden alınmasının ardından para politikasında da değişikliğe gidileceği beklentileri kuvvetlenmiş, ancak gerek enflasyon gerekse kurdaki yükseliş nedeniyle merkez bankası Nisan ayının ardından Mayıs ayında da faizi %19'da sabit tutmuştu.

Nisan ayı toplantısında şahin ifadeleri karar metninden çıkaran TCMB, geçen hafta yapılan PPK toplantısının metninde ise ifadesini “politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.” şeklinde değiştirirken dün açıklanan PPK özetinde ise enflasyona vurgu yaparak sıkı parasal duruş ifadesine yer verildi. Özette; Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir dendi.

Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına dair ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye’de cari açık Mart ayında 3.33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ek olarak daha önce 2.61 milyar dolar olarak açıklanan Şubat ayı verisi, 2.59 milyar dolar olarak revize edildi. Ayrıca dün TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre sanayi üretimi ise Mart ayında aylık %0,7 ve yıllık %16,6 arttı.

Yurt dışı tarafta ise Piyasalar Almanya kanadından gelen ZEW ekonomik beklentiler endeksi verisini takip etti. Açıklamaya göre Mayıs ayında Almanya’da ZEW ekonomik beklentiler endeksi 70.7 seviyesinden 84.4 seviyesine ulaştı. Son haftalarda ülkede koronavirüs aşılamasının hızlanması ile birlikte açıklanan bu rakam son 21 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni günde ise Türkiye tarafında piyasalar Bayram arifesi nedeniyle yarım gün kapalı olacak. Yurt dışı tarafta ise İngiltere’den büyüme rakamı ve Ticaret Dengesi, Almanya ve ABD’den ise gelecek olan TÜFE Rakamları kritik olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,3013 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2811 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0610 GBPTL kuru ise 11,7136 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3123 EUR/TL 10,0718 GBP/TL kuru ise 11,7466 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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12/05/2021 09:25