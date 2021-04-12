Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Nisan 2021

Küresel tarafta geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; artan Covid-19 vaka sayılarının 3.dalga endişelerini yeniden tetiklemesi ile satış bakısı ile başlandı. Ayrıca, ABD’nin Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) verilerinde beklentilerin hayli üzerinde gelen datalarla tahvil faizlerinin yeniden tırmanışa geçmeye başlaması da risk iştahına olumsuz etki eden unsurlardandı

Ayrıca küresel taraftaki Merkez Bankası Başkanlarının açıklamaları da gündemdeydi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde, Covid-19 salgını ve buna karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirterek, ekonomik faaliyetlerin salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi. Ayrıca Pandemi Acil Varlık Alım Programı kapsamında öngörülen 1,85 trilyon euroluk varlık alımının elverişli finansman koşulları sürdürülebiliyorsa tamamının kullanılmasının gerekmeyebileceğini belirtti.

Buna karşın, AMB’nin 11 Mart’ta gerçekleştirdiği PPK toplantısına dair açıklanan tutanaklarda ise: Toparlanmanın önümüzdeki iki yılda mali desteğe dayanacağı vurgusu yapılması dikkat çekti. FED Başkanı Powell ise , ABD ekonomisinde toparlanmanın hala çok dengesiz olduğunu belirtti. Ayrıca enflasyondaki yükseliş trendinin geçici olduğu bir kez daha vurgulandı.

Yeni haftada ise piyasaların odak noktasında şüphesiz ki Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısı bulunmakta. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklenti TCMB'nin politika faizini %19 seviyesinde sabit tutması yönünde.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,1566 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1534 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6822 GBPTL kuru ise 11,1759 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1832 EUR/TL 8,1789 GBP/TL kuru ise 11,1841 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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12/04/2021 10:53