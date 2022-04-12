Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayında cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre 2,707 milyon dolar artarak 5,15 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Verilere göre, 12 aylık cari işlemler açığı ise 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Şubat ayındaki artışın en önemli nedenlerinden biri enerji maliyetleri oldu. Merkez Bankası, cari açıktaki 12 aylık artışta dış ticaret açığının 3,9 milyar dolar artarak 6 milyar dolara yükselmesinin etkili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Şubat 2022’de işsizlik rakamı %10,7 olarak açıklandı. Önceki ay işsizlik oranı %11,4 olarak açıklanmıştı.



Dünya Bankası Türkiye büyüme tahmininde revizyona gitti. Dünya Bankası Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini %2'den %1.4'e düşürdü. 2023 tahminini ise %3'ten %3.2'ye yükseltti. Raporda, yatırımların azaldığına ve faiz indirimlerinin enflasyonu yükselttiğine dikkat çekildi. Ayrıca Ukrayna savaşı ile birlikte emtia fiyatlarının artmasının da enflasyonda ek baskılara yol açtığı ifade edildi. Savaşın turizmi de negatif yönde etkilemesinin beklendiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere’de büyüme yavaşladı. Ocak ayında %0,8 olan büyüme oranı, Şubat ayında %0,1 olarak gerçekleşti. Yavaşlamada otomobil ve bilgisayar ürünleri üretimindeki sert düşüşün etkili olduğu belirtildi. Turizm ve seyahat gibi hizmet sektörlerindeki toparlanma ise büyümeye olumlu yansıdı.



Dünya Bankası'nın tahminlerine göre bu yıl Ukrayna ekonomisi %45, Rusya ekonomisi %11 küçülecek.



Devlete ait Rus demiryolları şirketi geçtiğimiz ay yapması gereken kupon ödemesini kaçırması sonucu uluslararası otorite tarafından temerrüde düşürüldü. Şirket, kupon ödemesini yapmayı denediğini ancak “muhabir bankacılık ağındaki yasal ve düzenleyici uyum yükümlülükleri” nedeniyle ödemenin tahvil sahiplerine ulaşamadığını kaydetti. Rusya Maliye Bakanlığı, ABD ve diğer batılı ülkelerin Rusya’yı temerrüde zorladığını ileri sürüyor.



Bugün Almanya TÜFE, Türkiye sanayi üretim endeksi, ABD TÜFE verileri takip edilecek. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak. Ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı ve beraberinde yaşanan gelişmeler olacak.

USDTRY 14,672, EURTRY 15,959 ve GBPTRY 19,115 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/04/2022 09:10