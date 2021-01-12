Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ocak 2021

Haftanın ilk işlem gününde Türkiye tarafından gelen İşsizlik verisi takip gündemdeydi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre Ekim ayında Türkiye’de işsizlik yüzde 12.7 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde de söz konusu veri aynı oranda gerçekleşmişti. Diğer yandan TCMB Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de cari açık Kasım ayında 4.1 milyar dolar oldu.

ABD tarafında ise 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Biden, trilyon dolarlık teşvik paketiyle ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ve paketin detaylarını Perşembe günü açıklayacaklarını söyledi. İstihdamın son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediği bu dönemde gelen açıklamalar ABD ekonomisini desteklemek için genişlemeci politikaların devam edeceğini gösterirken bu politikaların da ABD ekonomisinde iyileşme adına hız kazandıracağı beklentisini yarattı.

Öte yandan Demokratlar, Başkan Trump’ın azil maddesini içeren tasarıyı meclise sundu. Tasarıda Trump’a yönelik, kongre baskını dolayısıyla «görevi kötüye kullanmak» başlığı altında «ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik» suçlaması yöneltildi. Azil maddesinin, hafta içinde Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi bekleniyor, ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senato’nun gündemine ne zaman geleceği konusunda bir netlik yok. Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etti.

Euro Bölgesi'nde ise yatırımcı güveni aşıyla birlikte yükseldi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Sentix şirketinden yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de eksi 2,7 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4 puanlık artışla 1,3 puana yükselerek, son 11 ayda ilk kez sıfırın üzerine çıktı. Beklenti, endeksin 0,7 puana yükselmesi yönündeydi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4641 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4733 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0793 GBPTL kuru ise 10,1009 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4536 EUR/TL kuru 9,0577 GBP/TL kuru ise 10,0936 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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12/01/2021 10:14