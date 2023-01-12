Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerine göre Kasım ayında cari denge 3,67 milyar dolar açık verdi. Böylece 2022 yılının Ocak-Kasım aralığını kapsayan dönemde cari işlemler açığı 41,81 milyar dolar oldu. Cari açıktaki en büyük etken enerjiye bağlı dış ticaret açığı oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,3 milyar dolar fazla verdi. Resmi rezervlerde ise Kasım ayında 3,6 milyar dolar net artış olduğu açıklandı. Ekonomi Kasım ayı ile birlikte 13 ay üst üste cari açık vermiş oldu.



ABD’de bugün kritik enflasyon verisi açıklanacak. Genel beklenti ABD’de TÜFE’nin aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %7,1’den %6,5’e gerileyeceği yönünde. Enflasyonun beklentilerin üzerinde düşmesi piyasalarda risk iştahını artırabilir ve FED’in faiz artışlarını yavaşlatacağı düşüncesiyle piyasalara pozitif yansıyabilir.



Diğer yandan FED yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED Boston Başkanı Susan Collins, 1 Şubat’taki toplantıda 25 baz puan artışı desteklediğini, daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi ve Avustuya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıktığına ilişkin bir işaret olmadığını ve enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceğini söyledi. Holzmann, “Ancak çekirdek enflasyon yükseldikçe, manşet enflasyondaki yavaşlama bizi yolumuzdan döndürmeyecek.” İfadelerini kullandı. Aralık ayı öncü verilerine göre Euro Bölgesi’nde enflasyon aylık bazda %0,3 gerileme kaydetse de, çekirdek enflasyon %0,6 yükseliş kaydetmişti. Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi daha dışa bağlı ve hareketi daha sert kalemler dışarıda bırakılarak ölçülüyor.

Günün en önemli verisi ABD TÜFE rakamları olacak. Ayrıca ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Türkiye’de perakende satış verileri açıklanacak.



USDTRY 18,779, EURTRY 20,205 ve GBPTRY 22,831 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/01/2023 09:38