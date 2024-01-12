Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12 Ocak 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırımcı günlerinin ilkini geçtiğimiz gün New York’ta gerçekleştirdi. Toplantıya dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı bildirildi. TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın Türkiye’de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de video konferans yöntemiyle katıldı. Sunumunda “Dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız.” İfadelerini kullanan TCMB Başkanı Gaye Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, Aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttıklarını kaydederek, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Gaye Erkan, 2024’ün, dezenflasyon yılı olacağını da belirtti.



ABD’li yatırım bankası JP Morgan Dolar/TL yıl sonu tahminini 34 seviyesinden 36’ya revize etti. Yayımlanan raporda, “Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler lira için reel olarak değer kazanma potansiyeli argümanını ortaya koyuyor. Ancak bu, dezenflasyon sürecine devam edilmesine bağlı.” İfadeleri kullanıldı. Belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamaların cesaret verici olduğu belirtilen raporda, ancak bu ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair devam eden kanıtlara ihtiyacı olacağı vurgulandı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeleri görmesinin ardından son iki hafta gerileme gösterdi. TCMB verilerine göre brüt rezervler 5 Ocak itibarıyla 593 milyon dolar azalarak 92 milyar 830 milyon dolardan, 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara indi. Böylece toplam rezervler 141 milyar 60 milyon dolardan, 139 milyar 612 milyon dolara gerilemiş oldu. Bir önceki hafta 34 milyar 948 milyon dolar olan net rezervler söz konusu haftada 2 milyar 689 milyon dolar azalarak 32 milyar 259 milyon dolara indi. Swap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 37,5 milyar dolardı.



Geçtiğimiz günün en önemli verisi ABD tüketici enflasyonu, beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda %0,2 beklentisine karşın %0,3 ve yıllık bazda %3,2 beklentisine karşın TÜFE, %3,4 olarak açıklandı. Böylelikle TÜFE son üç ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %3,9 oldu. Enflasyonu körükleyen unsurların başında barınma, motorlu taşıt sigortası ve tıbbi bakım yer aldı. Diğer yandan elektrik endeksi ve benzin endeksindeki artışların doğal gaz endeksindeki düşüşü dengelemesiyle enerji endeksi ay boyunca %0,4 arttı.



Cleveland FED Başkanı Loretta Mester enflasyon verileri sonrası yaptığı açıklamada, Mart ayında bir faiz indiriminin erken olacağı görüşünü savundu. “Aralık enflasyonu hala yapmamız gerekenler olduğunu gösteriyor.” İfadelerini kullanan Mester, Bunun da kısıtlayıcı para politikasının devam etmesi anlamına geldiğini söyledi.



Bir süredir yukarı yönlü hareketini sürdüren USDTRY 30 psikolojik eşiğini de aştı ve yıl başından bu yana %2’nin üzerinde artış kaydetmiş oldu. Diğer yandan EURTRY tarafında da yıl başından bu yana %1,50 üzerinde artış görüldü ve 33’ün üzerine çıktı. Anlık olarak USDTRY 30,090, EURTRY 33,029 seviyelerinde fiyatlanıyor. GBPTRY ise 38,436 seviyelerinde.



Bugün Türkiye’de cari işlemler dengesi ve perakende satış verileri takip edilecek. İngiltere GSYİH, sanayi üretim endeksi ve ABD’de ÜFE verileri ön planda olacak.