Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 12.03.2024

Fitch’den gelen şaşırtıcı ama güzel not artırımı açıklaması sonrası borsadan pozitif hareket bekleyen yatırımcılar dün hayal kırıklığına uğradı. BIST100 günlük %0.26 değer kaybıyla günü tamamlarken TL ise seçim öncesi gerginliğin hakim sürdüğü ortamda günü %0.06 gerileyerek 32.04 seviyesinden tamamladı. Bu yükselişle beraber TL USD karşısında yıl başından bu yana %8.72’lik değer kaybı yaşamış oldu. Bugün gün açılışında USDTRY 32.04, EUTRY 35.05 ve GBPTRY 41.08 seviyelerinden işlem görüyor.

Bu hızda ilerleyen değer kaybı ve durdurulamayan enflasyon artışı üzerine bir sonraki faiz toplantısı ile ilgili şahin açıklamalar da haber sitelerine yansımaya başladı. Deutsche Bank’tan dün yapılan açıklamaya göre enflasyon dinamiklerindeki kötüleşmeye vurgu yapılarak TCMB’nin Mart ayındaki toplantısında 500 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne sürüldü. Notlarına Fitch’in son kredi notu artışının ortodoks politikalara dönüş dolayısı ile uzun vadede yerinde olduğunu ancak kısa vadede ekonomideki zorlukların devam ettiğini de eklediler.

Öte yandan bu değer kaybına ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek yaptığı açıklamada son dönemde Döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici olarak görülmesi gerektiğini, TCMB olarak ellerindeki tüm araçları kullanarak enflasyonu çıpalamaya kararlı olduklarına vurgu yaptı. Bu minvalde devam ederken maliye politikasını sıkılaştırmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Fitch’in Cuma günü yayınlanan raporuna da değinen Şimşek, Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu "B"den "B+"ya, görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını da ayrıca sözlerine ekledi.

Yurt dışı tarafta haber ve veri akışı oldukça sakindi. Piyasalar bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine ve saatlik kazançlar verilerine odaklanmış durumda. Geçen ay beklentilerin aksine ilerlenen patikadan çıkan enflasyon faiz indirimi projeksiyonlarını yerle bir etmişti. Buna göre bugün beklenti rakamlar olan %0.4 aylık ve %3.1 yıllık üzeri açıklamalar uzun zamandır zapt edilmeye çalışılan enflasyonun kolaylıkla rayına oturtulamayacağını ve ABD faizlerinin bir süre daha yukarıda kalacağına işaret edecek. Aksi durumda ise hisse senedi piyasalarının kutlama yapması söz konusu.

Faiz hareketleri ile ilgili ilginç bir açıklama da dün Unicredit Ekonomist’inden geldi. Piyasaların Avrupa Merkez Bankası ve FED’den Haziran ayında faiz indirimi beklentilerine karşın Ekonomist Nielsen ABD’nin güçlü seyreden istihdam piyasası ve mali desteklerden dolayı faiz indirimi konusunda daha kısıtlayıcı bir pozisyonda olduğunu, Euro bölgesi yetkililerinin farklı bir yol seçerek faiz indirimine daha erken geçiş yapabileceğini belirtti. Nitekim geçen hafta AMB Başkanı Christian Lagarde da yaptığı konuşmada faizlerle ilgili kararlarında kurumun bağımsız hareket edeceğine vurgu yapmıştı.

Geçen haftayı %1 kayıpla tamamlayan Dolar endeksi haftanın ilk gününde hafif kazanç göstererek 102.83 seviyesinden günü tamamlarken tam ters yönde hareket eden altın ise haftanın ilk işlem günü kazanç hızını düşürdü. 1 mart itibariyle yükselişe geçen altın Cuma günü 2,253 gr./tl seviyesini görerek 10 günde %9.5 ‘lik bir yüksalişe imza atmıştı.

Bugün takip edilecek verilere baktığımızda Türkiye’de sanayi üretim endeksi ve cari İşlemler dengesi, ABD ve Almanya’da TÜFE verileri, İLgiltere’de ise İşsizlik oranı verileri karşımıza çıkıyor.