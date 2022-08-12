Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre Haziran ayında cari denge 3,46 milyar dolar açık verdi. Son açıklanan veriler ile ekonomi 8 ay üst üste açık vermiş oldu. 12 aylık cari işlemler açığı ise 32,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın ve enerji hariç ise cari denge 4,29 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enerji hariç değerlendirildiğinde cari dengede fazla vermeyi başardıkları ve cari işlemler dengesinde çok daha iyi noktalara gelineceği değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervlerinin geçtiğimiz hafta 7,4 milyar dolar artışla 108,6 milyar dolara yükseldiği açıklandı. Rezervlerde Ağustos 2021’den bu yana en yüksek artış gerçekleşmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, rezervlerin yabancı yatırımlarla güçlendiğini ve doğrudan yatırımların gelmeye başladığını açıkladı.



ABD’de üretici enflasyonu pandemi sonrası ilk kez düşüş gösterdi. Beklentiler ABD ÜFE’nin aylık bazda %0,2 yönünde yükseliş göstereceği yönündeyken, %0,5 oranında gerileme açıklandı. Yıllık bazda ise üretici enflasyonu %11,3 zirvesinden gerileyerek %9,8 oldu. ABD TÜFE ve ÜFE’deki gevşeme sonrası Eylül ayı ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentisi 75 baz puan yerine 50 baz puan artışta ağırlık kazandı.



Tayvan hükümeti, Çin yönetiminin dün yayımladığı siyaset belgesindeki "tek ülke, iki sistem" esasına dayalı "barışçı yeniden birleşme" önerisini reddettiğini bildirdi.

Bugün İngiltere GSYİH, TCMB piyasa katılımcılar anketi ve Türkiye sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 17,956, EURTRY 18,537 ve GBPTRY 21,914 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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12/08/2022 12:19