Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

KKTC İstatistik Kurumu, Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre Ocak ayı enflasyonu %5,48 olurken, yıllık enflasyon ise %53,36’ya yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 165 milyar TL'lik sübvansiyon yaptık." dedi. Geçtiğimiz hafta TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık olarak %48,69 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 8 Şubat'ta Londra’da yabancı yatırımcılarla iki ayrı toplantı gerçekleştireceği açıklandı. Bakan Nebati, Londra ziyaretiyle ilgili, “Yatırımcılara izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.

Amerikan Bankası CitiBank, Türkiye Ekonomi Modeli'ni değerlendirdikleri bir araştırma raporu yayınladı. Türkiye’de enflasyonun Mayıs ayında %50’yi aşarak zirveye ulaşacağını, sonrasında ise %30-35 civarında seyredeceğini öngören banka, rekabetçi reel döviz kurunun yapısal reformlarla desteklenmediği sürece tek başına cari dengeyi kalıcı olarak iyileştiremeyeceğini belirtti.



ABD'de Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri beklentileri aştı. Ekonomistlerin 125 bin artış beklentisinin çok üzerinde gelen veriler, 467 bin olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik oranı ise %4 olarak bildirildi. Ülkede istihdamın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Biden, Amerikalıların işlerine geri döndüğünü söyledi. Biden, istihdamın Ocak'ta 467 bin kişi arttığını anımsatarak, istihdamdaki yükselişe ilişkin "burada tarih yazıldı" ifadesini kullandı.

Açıklanan veriler TL’deki yatay seyri bozmuyor. Haftaya yine 13,500 seviyelerinde başlayan USDTRY, anlık olarak 13,564 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,507 ve GBPTRY 18,341.

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07/02/2022 12:21