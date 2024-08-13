Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ağustos 2024

Haftayı global piyasalardaki risk iştahının toparlanmaya başlamasıyla ılımlı yönde açan Türkiye piyasalarında dün gün içinde işsizlik oranı karşılandı. Mayıs ayında %8.5 olarak açıklanan oran Haziran ayında kötüleşerek %9.2 seviyesinde gerçekleşti. Olumsuz yönde gelen veri ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı yardımcıcı Yılmaz yükselişe rağmen oranın hala tek hanede olduğunu ve 2024 için Orta vadeli programda belirtilen %10,3 tahmininin altında olduğunu belirtti.

Açıklanan bir diğer veri ise Haziran ayı prakende satış rakamları oldu. TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi yıllıkta %8.6 artarken aylıkta ise %1,7 artış göstererek enflasyon için itici gücün hala devam ettiğini gösterdi.

Borsa İstanbul global toparlanmaya eşlik ederek güne tepki alımları ile başlamışsa da gün sonuna doğru gelen satışlarla günü %0.8 oranında kayıpla 9,829 seviyesinden tamamladı. Türk Lirası ise Amerikan Dolarına karşı değer kaybetmeye az da olsa devam etti. Günü 33.5780 seviyesinden tamamlayan USDTRY bu sabah itibariyle 33.506 seviyesinden işlem görmekte. EURTRY 36.65, GBPTRY ise 42.818 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafa baktığımızda tüm dünyayı etkileyen bir konu olan İran’ın İsrail’e yapması beklenen misilleme hareketi ile ilgili Beyaz Saray’dan bir iddia geldi. Beyaz Saray istihbaratına göre Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye’ye yönelik suikasta karşılık İran’ın bu hafta içi bir karşı saldırı düzenlenmesi bekleniyor. Jeopolitik risklerin artması ve piyasaların kötü yönde etkilenmesi bakmından önem arz eden bu durum yakından takip edilecek.

Veri akışının sakin olduğu haftanın ilk gününde jeopolitik risklerin artış eğiliminde olmasıyla güvenli liman olarak kabul edilen değerli metallerde yükseliş yaşandı. Altın’ın ons fiyatı %1.56 artışla 2,511 seviyesine ulaşırken, Gümüş de ayni oranda bir artışla 28.03 USD seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise son günlerde yerleştiği 103 alt seviyelerini korumakta.

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. Söz konusu revizyonda, yılın ilk çeyreği ile kısmen ikinci çeyreğine ilişkin elde edilen güncel verilerin yanı sıra Çin'in petrol talebindeki zayıflama etkili oldu. OPEC açıklamaları ve İran’ın İsrail’e saldırma ihtimalinin daha da artmasıyla 82 dolara kadar yükselen brent petrol dün günü 81.77USD seviyesinden tamamladı. Gelen açıklamalarla birlikte haftanın ilk gününde brent petrol %2.8, ham petrol ise %3.63 oranında artış kaydetti.

Bugün ABD’de açıklanack ÜFE verileri takibimizde olacak..