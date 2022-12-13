Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Aralık 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında enflasyon konusuna da değinen Erdoğan, yıllık enflasyonun birkaç ay içerisinden %40’lı rakamlara ineceğini söyledi. 2023 sonunda ise enflasyonun %20’ler seviyesine geleceğini söyleyen Erdoğan, 2024’te enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduklarını belirtti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge Ekim ayında 359 milyon dolar açık verdi. Ekim ayıyla birlikte cari denge 12 ay üst üste açık vermiş oldu. Aylık bazda cari dengede yılın en düşük seviyesi görülürken, yıllık cari açık 43,5 milyar dolar ile son 4 yılın zirvesine çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere ekonomisinin Ekim ayında %0,5 büyüme kaydettiği açıklandı. Bir önceki ay %0,6 daralan İngiltere ekonomisi, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aylık döneme göre %0,3 küçülme gösterdi.



Deutsche Bank, Avrupa’yla ilgili yayımladığı son raporunda, Euro Bölgesi’nin enerji şoklarının neden olduğu durgunluktan kısa bir süreliğine çıktığını, ancak 2023’ün ilerleyen dönemlerinde ekonomi kaynaklı negatif etkenler arttıkça yeniden daralmaya yenik düşebileceğini belirtti. Banka, bu daralmanın ise muhtemelen bu yılın 4. çeyreğinde başlamış olabileceğini belirtiyor.



Bugün ABD ve Almanya TÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca Türkiye sanayi üretim endeksi ve Almaya ile Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,644, EURTRY 19,672 ve GBPTRY 22,911 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/12/2022 09:36