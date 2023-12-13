Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Aralık 2023

Geçtiğimiz günün öne çıkan en önemli verisi ABD Kasım ayı tüketici enflasyonu verileri yayımlandı. ABD’de tüketici fiyatları Kasım ayı verilerine göre beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,1 artış kaydetti. Ekim ayında yıllık TÜFE %3,2 seviyesinde bulunuyordu. Diğer yandan gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE hafif yukarı yönlü bir ivmelenmeyle aylık bazda %0,2’den %0,3’e yükseldi. Yıllık bazda ise Ekim ayına göre değişmeyerek %4 seviyesinde kaldı. Gıda endeksi Ekim ayında %0,3 yükseldikten sonra Kasım ayında %0,2 ile yavaşlasa da artış sürdü. Enerji endeksindeki gerileme %2,3 ile devam etti.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyon verileri sonrası açıklamalarda bulundu. Enflasyonun kesinlikle anlamlı bir şekilde düştüğünü belirten Yellen, mevcut seyirde enflasyonun kademeli olarak FED’in %2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi. İş gücü piyasasının soğuduğunu da belirten Yellen, ücret artışlarının ise sağlıklı bir hızla devam ettiğini kaydetti. Ayrıca ABD ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğunu belirten Yellen, “Bana göre yumuşak iniş, ekonominin büyümeye devam etmesi, iş gücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyonun düşmesidir. Bizim de bu yolda olduğumuza inanıyorum.” İfadelerini kullandı.



Almanya’da ZEW yatırımcı güveni Aralık ayı verilerine göre beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bir önceki aya göre 3 puan artan endeks 12,8 değerini aldı. Genel beklenti endeksin 8 dolaylarında açıklanmasıydı. Almanya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler de biraz iyileşti. İlgili gösterge 2,7 puan yükseldi ve eksi 77,1 seviyesine geldi. Yayımlanan raporda, mevcut bütçe krizine rağmen Almanya’ya ilişkin durum değerlendirmesi ve ekonomik beklentilerin bir kez daha az da olsa iyileşme gösterdiği belirtildi. Bunun başlıca nedeninin, Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadede faiz indirimi yapmasını bekleyen katılımcıların oranının ikiye katlanmış olması olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz gün sakin bir veri takvimi geçiren Türkiye tarafında ise, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları takip edildi. Yatırım ortamını iyileştirme ve yatırımları arttırmanın Türkiye’nin büyümesi, kalkınması, sosyal refahı için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Yılmaz, Mayıs seçimleri sonrası oluşan siyasi güven ve istikrar ikliminin yatırım ortamı açısından da çok önemli olduğuna işaret etti.



Bugün Türkiye’de perakende satışlar, İngiltere’de GSYİH ve sanayi üretim endeksi, Euro Bölgesi sanayi üretim endeksi, ABD tarafında ise ÜFE ve FED faiz kararı açıklanacak. Politika faizinde bir değişikliğe gidilmesi beklenmezken, buradan gelecek mesajlar önemli olacak.



USDTRY 29,050, EURTRY 31,320 ve GBPTRY 36,450 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

