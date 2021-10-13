Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ekim 2021

Son haftalardak yükselişini sürdüren USDTRY dün ve bugün yine rekor tazeledi. Dün en yüksek 9,0470 seviyesini gören kur, bugün günün ilk saatlerinde 9,050’li seviyeleri gördü. Amerikan Doları gelişmiş ülke paralarından sadece Avustralya Doları karşısında gerilerken, ABD Dolar Endeksi son bir yılın zirvesini görerek 94,51 seviyesine ulaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti. IMF'in Global Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, Temmuz ayında açıklanan ara raporda %5,8 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, %9,0 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2022 yılında %3,3 olarak tahmin ettiği büyüme rakamında bir değişikliğe gitmedi. Raporda, enflasyonun bu yıl ortalama %17,0, yıl sonunda %16,7 olacağı beklentisine yer verildi. Bunun yanında IMF 2021 küresel büyüme tahminini %6’dan %5,9’a çekti.

ABD Temsilciler Meclisi borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay verdi. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi. Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere'de GSYH ve Sanayi Üretimi, Almanya'da TÜFE, Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi, ABD'de ise TÜFE verileri açıklanacak. Ayrıca Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.



Dün günü 9,0427 ile kapatan USDTRY bugün 9,040 dolaylarında fiyatlanmakta. EURTRY kuru 10,443, GBPTRY kuru ise 12,305 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/10/2021 09:30