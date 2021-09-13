Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Eylül 2021

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) geçtiğimiz Cuma günü açıkladığı rakamlara göre; Türkiye’de işsizlik oranı son ayda 1,4 puan artışla %10,6'dan %12’ye yükseldi. İşsiz sayısı da son ayda 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi beklenenin üzerinde geldi. Ağustos ayında aylık %0,7 ve yıllık %8,3 artışla son yılların en yüksek seviyesini görmüş oldu. ÜFE’deki yükseliş üretici maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini gösterirken, bu maliyetlerin tüketiciye de yansıyacağına işaret ediyor. Yarın ABD’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi, bu haftanın en önemli verileri arasında yer alacak.

Bu haftanın gündemindeki önemli konulara bakacak olduğumuzda; Türkiye'de; Cari Denge, Sanayi Üretimi, Bütçe Dengesi, Konut Verileri, TCMB Beklenti anketi, ABD'de; TÜFE, Bütçe Dengesi, Sanayi Üretimi ve İmalat Endeksleri, Perakende Satışları,

Euro Bölgesinde ise; TÜFE, Sanayi Üretimi, Dış Ticaret Dengesi yakından takip edilecek veriler arasında yer almakta.

Geçtiğimiz haftayı genel olarak yukarı yönlü hareketlerle, 8,469 seviyelerinde kapatan USDTRY kuru, haftaya 8,460 seviyelerinde başladı. EURTRY kuru 9,990, GBPTRY kuru ise 11.705 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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13/09/2021 09:59