Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı ödemeler dengesi istatiklerini yayımladı. Türkiyenin cari açığı 3,7 milyar dolar beklentisine karşın, 4,01 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde geldi. 12 aylık cari açık 36,6 milyar dolar oldu. TCMB değerlendirmesinde, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 6,16 milyar dolar yükselen dış ticaret açığının, cari açığın artmasında etkili olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik Temmuz ayında 113 bin kişi azalarak %10,1 olarak açıklandı. %10,4 olan Haziran verilerine göre işsizlikte sınırlı bir düşüş görüldü.

İngiltere’de aylık büyüme rakamları açıklandı. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Haziran ayında %0,6 daralan İngiltere ekonomisi Temmuz ayında %0,2 büyüdü. Beklentilerin altında gelen büyüme verisinde, sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki daralmanın etkili olduğu belirtildi. Beklenti %0,3 büyüme yönündeydi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ayın başından bu yana 6 bin kilometrekarelik alanın Ruslardan geri alındığını açıkladı. Ağustos ayı sonunda Ukrayna ordusunun Ukrayna’nın güneyinde karşı taarruza başladığı bildirilmişti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.

Bugün Türkiye’de sanayi üretim endeksi verileri açıklanacak. ABD ve Almanya’da ise TÜFE verileri takip edilecek.



USDTRY 18,226, EURTRY 18,478 ve GBPTRY 21,309 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/09/2022 09:52