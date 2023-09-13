Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (13 Eylül 2023)

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı perakende satış verilerini yayımladı. Türkiye’de perakende satışlar yıllık bazda %31 artış kaydetti. Gıda, içecek ve tütün satışları %19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %41,8, otomotiv yakıtı satışları ise %17 arttı. Perakende satışlarda aylık artış ise %2,7 oldu. Aylık bazda gıda, içecek ve tütün satışları %2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı. Perakende sektöründeki büyüme, tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki canlılığı yansıtıyor. Diğer yandan cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,3 artarken, aylık bazda ise %12 arttı.



İngiltere merkezli Barclays, TCMB’nin politika faizini yıl sonunda %35, 2024 yılında ise %40 seviyelerine yükselteceği ön görüsünde bulundu. Banka, yıl sonunda USDTRY’nin 29, Mart 2024’te 32, Haziran 2024’te 35 ve Eylül 2024’te 39 seviyelerinde olacağını tahmin etti.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye için 2023 yılı cari açık tahminini artırdı. Yayımlanan raporda, Türkiye’de ödemeler dengesinin Haziran ayından bu yana bozulmasında büyük ölçüde temel mal ithalatındaki keskin artışın yanı sıra, daha sınırlı olmakla beraber, altın ithalatının etkili olduğu belirtildi. Döviz kurundaki geleceğe dönük yükseliş beklentileri ile ithalatın öne çekildiği de vurgulanan raporda, 2023 cari açık tahmini 38 milyar dolardan 43 milyar dolara yükseltildi.



İngiltere’de işsizlik oranı Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre işsizlik oranı %4,3 oldu. Normal ücretlerdeki (ikramiyeler hariç) yıllık artış, Mayıs-Temmuz 2023 döneminde önceki 3 aylık dönemle aynı şekilde %7,8 oldu ve karşılaştırılabilir kayıtların başladığı 2001’den bu yana en yüksek yıllık büyüme oldu.



Almanya’da ZEW yatırımcı güveni Eylül 2023 anketinde, önceki ayda olduğu gibi hafif bir artış kaydetti ve eksi 11,4 puanla bir önceki ayın 0,9 puan üzerinde değerlendi. Ancak Almanya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler önemli ölçüde kötüleşmeye devam etti. İlgili gösterge 8,1 puan düşerek eksi 79,4 değerini aldı. Veri, son üç yılın en düşük değerine işaret ediyor.



Bugün günün en önemli verisi ABD tüketici enflasyonu olacak. Haziran ayında yıllık bazda %3 seviyelerinde kadar gerileyen TÜFE, Temmuz ayında %3,2 olarak açıklanmıştı. Euro Bölgesi sanayi üretim endeksi yayımlanacak. İngiltere GSYİH ve sanayi üretim endeksi verileri de takip edilecek.



USDTRY 26,916, EURTRY 28,945 ve GBPTRY 33,615 seviyelerinde fiyatlanacak.

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