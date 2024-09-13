Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Eylül 2024

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 101 puan yükselişle 9.521 seviyesinden tamamlarken, endekste volatilite %3'ü aştı. Güne alıcılı başlayan endeks, Gün sonuna doğru alımların hızlanması ile gün pozitif tamamlandı.

Dün Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi açıklandı. Cari denge üst üste ikinci ay fazla verdi. Temmuz'da cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Temmuz'da 670 milyon dolar oldu. Aynı dönemde portföy yatırımları da 3,7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Ticaret Bakanı Bolat, "2024 Yılı Temmuz Ayında 12 Aylık Cari İşlemler Açığı, 2022 yılı nisan ayından itibaren ilk kez 20 milyar doların altına geriledi" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü enflasyonun yüzde 2'ye doğru gerilemesi ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler nedeniyle bu yıl ikinci kez faiz oranları düşürdü. Mevduat faizi beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirimle yüzde 3,5'e çekildi.

Bankanın ekonomik projeksiyonları da karar metniyle birlikte açıklandı. Buna göre ECB, 2024'te ortalama enflasyonu %2,5, 2025'te %2,2 ve 2026'da %1,9 seviyesinde öngördü. Bu tahminler Haziran ayındaki tahminlerle aynı düzeyde kaldı.

ABD’de TÜFE verilerinden sonra dün de ÜFE verileri açıklandı. ÜFE, Ağustos'ta aylık bazda %0,2 ile beklentilerin üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %1,7 ile beklentilere paralel geldi. Gıda ve enerji kalemlerini dışarıda tutan çekirdek ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,3, bir yıl öncesine göre ise %2,4 arttı.

Dünkü seansta yaklaşık yüzde 2'lik bir artış gerçekleştiren altın Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisiyle rekor seviyeye ulaştı.

Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2.565 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.803 TL seviyesine kadar yükseldi.

Petrol, bölgede yaşanan kasırganın ham petrol üretimini aksatması ve beklenen Fed faiz oranı kesintileri öncesinde ilk haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Brent ham petrolü varil başına 72 doların üzerine çıkarak üçüncü seansta yükseldi ve haftalık tırmanışını neredeyse yüzde 2'ye çıkardı, ABD ham petrolü ise 70 doların altındaydı. Kasırga, Meksika Körfezi'nde üretimde önemli bir durmaya neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler, fiyatları etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirme kararının ve ABD üretici enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle beraber Dolar/ TL 33,97, EUR/TL 37,624, STG/TL 44,692 seviyelerinde işlem görmekte.