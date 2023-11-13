Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Kasım 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı. Türkiye’de sanayi üretimi aylık bazda %0,1 azalırken, yıllık bazda %4 arttı. Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,4 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %9,1, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,2 arttı.



Geçtiğimiz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı bir diğer önemli veri ise Eylül ayı işgücü istatistikleri oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %9,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı son 5 aydır tek hanede kalmaya devam etti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalış ile %16,7 oldu.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da gerçekleştirilen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi -Türkiye Ekonomik Forumu 2023 açılışında bir sunum yaptı. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin görünümü ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını içeren sunumda enflasyonun 2026 yılında tek haneye indirileceğini söyledi. “Türkiye’nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda, yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek.” İfadelerini kullanan Bakan Şimşek, “2024 yılı ortasından itibaren dezenflasyon süreci başlayacak ve 2026 yılında enflasyonu tek haneye indireceğiz.” Açıklamasını yaptı.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, katıldığı bir etkinlikte, mevduat faizini %4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi. Şu anda bulundukları seviyeyi yeterince uzun süre devam ettirebilirlerse enflasyonu %2’lik hedeflerine geri getirmeye önemli bir katkı sağlayacağını belirten Lagarde, büyük şokların ortaya çıkması halinde ise bunu yeniden gözden geçirebileceklerini söyledi. Euro Bölgesi’nde refinansman faizi %4,50’de, mevduat faizi %4 ve marjinal fonlama faizi %4,75 seviyesinde bulunuyor.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, ABD’nin kredi notunu en yüksek seviye olan Aaa’da tutarken, kredi not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan, ABD’nin mali açıklarının büyük kalacağı belirtilirken, bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağının öngörüldüğü aktarıldı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0 ile büyüme göstermedi. Ülke ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 artış kaydederken, Eylül ayında ise ekonominin aylık bazda %0,2 büyüme gösterdiği açıklandı.



Bugün Türkiye’de cari işlemler dengesi ve perakende satış verileri takip edilecek.

USDTRY 28,585, EURTRY 30,556 ve GBPTRY 34,978 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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