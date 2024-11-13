Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Kasım 2024

Dün Türkiye’de açıklanan dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi %3,6 artış gösterirken, ihracat miktar endeksi %5,2 azaldı. İhracata konu olan mallar içinde birim değeri en çok artan ürün grup %11,6 ile gıda, içecek ve tütün oldu. İhracat miktarında en büyük düşüş ise %34,3 ile yakıt grubunda kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %4,7 artarken, ithalat miktar endeksi %5,8 azaldı. İthalatta birim değeri en fazla artış gösteren ürün grubu %8,2 ile gıda, içecek ve tütün olarak belirlendi. Dış ticaret haddi ise 1 puan düşerek 86,7’ye geriledi.

Özetle, ihracat ve ithalat miktarlarında düşüş yaşanmasına rağmen, birim değerlerinde artış gözlemlendi. Dış ticaret haddinin düşmesi, ithalattaki birim değer artışının ihracata kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Almanya’da dün ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. Ekim ayı yıllık enflasyon beklentiyle paralel olarak %2, aylık olarak ise %0,4 arttı. Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla %1.9 ve %1.6 ile %2 altında gerçekleşen enflasyon oranı, tekrar %2 seviyesine yükseldiği görülüyor. Ekim 2024'teki enflasyonun özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve hizmetlerde devam eden ortalamanın üzerindeki fiyat artışlarından kaynaklanıyor. İngiltere’de resmi rakamlara göre işşizlik oranı artarken, ücret artışlarında yavaşlama görülmüştür. İşsizlik oranı, eylül ayına kadar geçen üç ayda beklentinin üstü yüzde 4,3'e yükselirken, bir önceki çeyrekte bu oran yüzde 4 idi. Primler hariç tutulduğunda, maaşlar Temmuz-Eylül ayları arasında yıllık %4,8 oranında arttı. Ücret artışları yavaşlasa da ücretler hala enflasyondan daha hızlı arttığı görülüyor. Bu verilerin ardından GBP/USD değer kaybederek 1,2780 lere kadar geri çekildi. Bank of England (BOE), geçen perşembe günü 2020'den bu yana yalnızca ikinci kez faiz oranını düşürdü. İngiliz hükümetinin ilk bütçesinin daha yüksek enflasyon ve ekonomik büyümeye yol açacağı öngörüsüyle gelecekteki indirimlerin muhtemelen kademeli olacağını söyledi. Fransa tarafında ise Fransa merkez bankası, yazda gerçekleşmiş olan Olimpiyat Oyunları'nın ardından ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasıyla birlikte Fransız ekonomik büyümesinin yılın son üç ayında durağanlaşacağını söyledi.

Amerika’da tarafında Fed temsilcisi Thomas Barkin, Fed'in %2 hedefine yakın olması, işgücü piyasasının dirençli olması ve ABD Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürme sürecinde olması güçlülüğü dile getirdi. Ayrıca Barkin, enflasyon baskılarının artması veya işgücü piyasasının zayıflaması durumunda Fed’in yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Fed temsilcisi Fed temsilcisi Kaskari ise “ekonomi, faiz oranlarını daha fazla düşürme konusunda ne kadar ileri gitmemiz gerektiği konusunda bize rehberlik edecektir” dedi. Kaskari ayrıca Fed'in Aralık toplantısına haftalar kala enflasyonda yukarı yönlü bir sürpriz yaşanmasının faiz indiriminin ertelenebileceğini işaret etti. Kashkari, Fed'in ekonomik büyümenin devam etmesini beklediğini söyledi. Piyasa tarafında ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi %2.6 olacağı yönündedir.

Piyasalara baktığımızda Altın 2606 dolar ve Gümüş 30,94 dolar seviyelerinde seyrediyor. BIST100 %0.54 düşüşle 9,226 seviyesinde kapadı. Amerika’da S&P 500 yüzde %0.29 düşüşle 5,984, Down Jones %0,86 düşüşle 43,910 civarında kapadı. Dolar endeksi (DXY) yaklaşık 4 aydan sonra tekrar 106 bandını aşarak 106,50 seviyelerinde seyrediyor. Brent petrol ise 71.97 dolar civarı fiyatlanıyor.

USD/TRY 34.38, GBP/TRY 43.80, EUR/TRY 36.52 civarında işlem görüyor. EUR/USD 1.061, GBP/USD ise 1.2730 seviyelerindedir.

Bugün merakla beklenen konu Amerika tarafından gelecek tüketici fiyat endeks verileri olacaktır.