Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Nisan 2021

Haftanın ilk işlem gününde Türkiye tarafında artan korona virüs önlemlerine yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkiliydi. Akşam saatlerinde Türkiye Sağlık Bakanının Bilim Kurulu ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında hangi kısıtlamaların uygulanacağının açıklanacağını söyledi.

Rusya ise Türkiye’de artış kaydeden korona virüs vakalarını gerekçe göstererek 15 Nisan ile 1 Haziran arasında Türkiye'ye yönelik uçuşları sınırlandırma kararı aldı. 2.1 milyon turist ile geçtiğimiz yılın tamamında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerden biri konumunda olan Rusya’nın bu kararı ise turizm sektörüne yönelik oldukça negatif bir gelişme.

Açıklanan verilerde ise dün Türkiye tarafında İşsizlik Oranı verisi takip edildi. TÜİK’in açıklamasına göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 13.4 seviyesine yükseldi. Diğer yandan dün TCMB’nin açıkladığı Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verisi izlendi. Veriye göre Şubat ayında Türkiye’de cari açık 2.61 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasalardaki beklentiler ise cari açığın 2.5 milyar dolar olacağı yönündeydi

Piyasalar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayı toplantısını gerçekleştireceği Perşembe gününe odaklandı. TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki bu ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında verilecek karar merakla bekleniyor. Piyasalardaki beklentiler bankanın faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Fakat karar metni oldukça önemli olacak.

Yurt dışı tarafta ise dün piyasalar Euro bölgesinden gelen Perakende Satışlar verisini takip etti. Gelen veriye göre Euro bölgesinde perakende satışlar aylık bazda Şubat ayında yüzde 3.0 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalardaki beklentilerin üzerinde gelen veride beklentiler yüzde 1.5 seviyelerindeydi. ABD kanadında ise Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı Mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporu yayımlandı. Rapora göre; ABD federal hükümetinin bütçe açığı Mart ayında 660 milyar dolar olarak açıklandı

Yeni günde ise ABD’de enflasyon verilerini takip edeceğiz. Özellikle çekirdek enflasyonun seyri önemli olacak. Mart ayında enflasyonun Şubat ayına göre daha güçlü gelmesi beklenirken enflasyon rakamlarının beklentileri aşması durumunda ABD tahvil getirilerinde yükseliş görülmesi olası

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü şlem gününe 8,1832 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1421 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6964 GBPTL kuru ise 11,1872 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1571 EUR/TL 9,6981 GBP/TL kuru ise 11,2008 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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13/04/2021 09:25