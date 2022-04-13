Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Nisan 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan küresel krizi fırsata çevirecek adımlar attıklarını ifade etti. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemeleri hızlandıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Fiyatlardaki balon sönecek" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda %4,4, yıllık bazda ise %13,3 artış gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmelerinde yapılan geçici anlaşmalara Ukrayna’nın uymadığını söyledi. Ukrayna ile barış görüşmelerinin çıkmazda olduğunu belirtti. Ukraynalı müzakerecilerden Arakhamia ise, Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini ve Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatına bağlı olduğunu açıkladı.

ABD’de enflasyon 40 yıllık zirvesini güncelledi. Martta aylık bazda %1,2 artış gösteren enflasyon, yıllık bazda %8,5 oldu. Tüketici fiyatlarını yükselten en büyük etkenler benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yüksek enflasyonun sebebinin Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş olduğunu söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’da soykırım yaptığını belirtti.

Almanya ise 1981’den bu yana en yüksek enflasyonu yaşıyor. Enerji fiyatlarının yıllık bazda %39,5 artmasının da etkisi ile yıllık enflasyon Mart ayında %7,3’e çıktı. Aylık bazda ise artış %2,5 oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." Açıklamasını yaptı.

Bugün İngiltere TÜFE-ÜFE verileri ve ABD ÜFE verisi takip edilecek.

USDTRY 14,583, EURTRY 15,799 ve GBPTRY 18,963 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/04/2022 08:32