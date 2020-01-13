Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ocak 2020

Türkiye tarafında Cuma günü öncelikli olarak İşsizlik Rakamları takip edildi. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuryeti Merkez Bankası Cuma günü reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı;

Buna göre 2020 yıl sonu TÜFE beklentisi % 10.01 oldu.

Merkezin 2020 yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.4079 olurken,

2020 yılı büyüme beklentisi ise % 3,2'den % 3,4'e yükseldi.

Yurt dışı tarafta ise ABD – İran geriliminde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan toplantı sonrası gelen açıklamalarda alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firmaya yaptırım uygulandığını ve İmalat tekstil, madencilik ve diğer sektörler ile bazı üst düzey İran yetkilisinin yaptırım listesine alınacağı belirtildi.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Trump’ın İran’a yönelik saldırı emrini Kongre’ye bilgi vermeden düzenlenmesinin ardndan askeri yetkilerini kısıtlayan tasarısı gündemin önemli haber başlıkları arasındaydı. Temsilciler Meclisi, Trump’ın yetkilerini sınırlayan tasarıyı kabul etti ve bundan sonraki süreçte ise tasarı Senato tarafından onaylanması halinde yasalaşacak.

Ticaret anlaşması konusunda ise anlaşmanın bu hafta imzalanması bekleniyor. Amerika ve Çin arasında imzalanacak birinci faz anlaşmanın gümrük vergilerini düşürmesi ve Çin’in Amerika’dan ithalatını arttırması bekleniyor.

ABD tarafında açıklanan verilere baktığımızda ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 164 bin beklentisine karşın 145 bin gelerek beklenti altında kaldı. Ekim ayında ABD’deki grevler nedeniyle 156 bin gelen tarım dışı istihdam Kasım ayında işe alımlar olması nedeniyle de 256 bine yükseldi. Gösterge 145 bin ile son 3 ayın en düşük seviyesinde geldi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,8780 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,8777 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5372 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6768 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,8624, EUR/TL kuru 6,5208 GBP/TL kuru ise 7,6354 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Cari Hesap açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi verileri takibimizde olacak.

13/01/2020 11:15