Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ocak 2021

Piyasalarda ki gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak Dolar/TL kuru ABD tahvil getirilerinin yükselişi ve bununla birlikte gelen doların güçlü seyri ile geçen hafta gerilediği 7.3'lü seviyelerden yeniden 7.50 seviyelerine doğru yükselirken, Kasım ayı başından beri pozitif ayrışma görülen TL'de son iki günde negatif ayrışma öne çıkıyor. Bugün veri takviminde ise Türkiye tarafında sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecekken ABD tarafında ise enflasyon verisini izleyeceğiz. Açıklanacak enflasyon rakamı ile birlikte kurda bir miktar oynama görülebilir.

Almanya tarafında ise Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs karantinasının 10 hafta uzatılabileceğini söyledi. Merkel yetkililerin hızla yayılan virüsü kontrol altına alamaması halinde sert karantina önlemlerinin Mart ayı sonuna kadar devam edebileceğini belirtti. Avrupa Birliği ülkeleri geçen ay sonunda aşı programına başladı ancak yetkililer, aşının etkisini göstermesinin aylar alabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanlık Sözcüsünün açıklamasına göre, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin finansal alanlarda iş birliği için karşılıklı mutabakat görüşmeleri bu hafta başlayacak. Avrupa Birliğinden'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu. "Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmıştı.

Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies ise, “Müzakerelerin bir parçası olarak finansal servisler üzerine daha kapsamlı bir anlaşma sağlamak için uğraştıklarını ve Hazine Bakanlığı’nın komisyonla çalışmaya bu haftanın başından itibaren başlayacağını belirtti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4536 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4482 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0905 GBPTL kuru ise 10,1787 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4536 EUR/TL kuru 9,0932 GBP/TL kuru ise 10,1822 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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13/01/2021 10:17