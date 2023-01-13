Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Ocak 2023

ABD’de Aralık ayı tüketici enflasyonu beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,1 gerileme kaydederken, yıllık bazda %6,5 olarak açıklandı. Böylelikle ABD’de tüketici enflasyonu Mayıs 2020 sonrası ilk kez aylık bazda gerileme gösterdi. Aralık verilerine göre gıda enflasyonu %0,3 artış gösterirken, enerji kalemindeki %4,5 gerileme enflasyondaki düşüşü destekledi.

ABD’de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler sonrası, 31 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde yapılacak FED toplantısına ilişkin beklentiler de değişiyor. 25 - 50 baz puan arası faiz artışı beklenen toplantıda, ibre daha çok 25 baz puan artışa dönmüş durumda. Dün güne 1,0750 seviyelerinde başlayan EURUSD kapanışı 1,0850 seviyelerinden yaptı. Açılışı 103,030 seviyelerinde yapan dolar endeksi, kapanışta 102,24 seviyelerini gösterdi.

ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi 204 binden 206 bine revize edildi ve bu hafta veri 205 bin olarak açıklandı. Böylece başvurular, 2022 Eylül ayından sonra en düşük seviyeyi gördü. Veriler bir kez daha ABD’de istihdam piyasasında bir bozulma olmadığını teyit etti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler yeni yılın ilk haftasında 2,3 milyar dolar gerileyerek 126,4 milyar dolar olarak açıklandı. Net rezervler ise 27,5 milyar dolardan, 24,3 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler eksi 46,5 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduatta da gerileme sürdü ve 45 milyar TL azalarak 1 triyon 370 milyar TL oldu.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel büyümedeki düşüşlerin sona ermek üzere olabileceği ve ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanabileceği ön görüsünde bulundu. IMF’nin 2023 için %2,7'lik büyüme tahminini düşürmesinin beklenmediğini belirten Georgieva, yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam ettiğine işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat pahalılığı krizinin bitmediğini söyledi.



Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi, İngiltere büyüme rakamları, sanayi ve imalat üretim endeksi, Euro Bölgesi sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,782, EURTRY 20,375 ve GBPTRY 22,917 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/01/2023 08:56