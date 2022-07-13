Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13 Temmuz 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçtiğimiz Pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Suriye’deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridor açılması konularını ele aldıkları bildirildi. Ayrıca Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin 19 Temmuz’da İran’ın Başkenti Tahran’da bir araya geleceğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçtiğimiz Cuma günü yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdi. Görünümünü ise negatif olarak teyit etti. Raporda, "Türk lirasının değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle, yörünge oldukça belirsizliğini koruyor.” İfadeleri yer aldı. Fitch, Türkiye’de enflasyonun 2022’de ortalama %71,4 seviyelerinde olacağını, 2023’te ise %57 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.



Küresel piyasalarda USD değer kazanmaya devam ederken EUR/USD paritesi 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 1,00 seviyelerini test eden parite, anlık olarak piyasada 1,0035 seviyelerinde fiyatlanıyor. ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ve beklenenin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası daha da güçlenen USD’nin, 75 baz puanlık bir faiz artışı beklentisini yansıttığını açıkladı. ABD tarım dışı istihdam verisi 268 bin beklentisine karşın 372 bin olarak açıklanmıştı.



Rusya’dan Almanya ve Avrupa’ya gaz ithalatının önemli bir bölümünü sağlayan Kuzey Akım-1 doğalgaz boru hattı Rusya’dan yapılan açıklamaya göre rutin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10 günlüğüne kapatıldı. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gazın tamamen kesilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ve “kabus senaryosu” olarak tanımladığı bu durum için hükümetin en kötü olasılıkları ele alarak hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise, Rusya’dan gaz tedariğini tamamen durdurmanın en muhtemel senaryo olduğunu açıkladı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini bir kez daha aşağı yönlü revize ederek, 2022 yılı beklentisini %2,9’dan %2,3’e ve 2023 beklentisini %1,7’den %1’e indirdi.



Bugün ABD ve Almanya TÜFE, İngiltere GSYİH ve Türkiye işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 17,346, EURTRY 17,404 ve GBPTRY 20,647 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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13/07/2022 09:17