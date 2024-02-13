Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13.02.2024

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre Kasım ayında revize edilmiş haliyle %8,9 seviyesinde olan işsizlik oranı, 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi azaldı ve 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,5 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, “Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 10,’in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.” İfadelerini kullandı.



ABD Merkez Bankası New York Şubesi Ocak ayı tüketici beklentileri anketini yayımladı. Medyan enflasyon beklentileri Ocak ayında bir ve beş yıl sonrası için değişmeyerek sırasıyla %3 ve %2,5 seviyesinde kaldı. Üç yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi %2,6’dan %2,4’e geriledi. Benzin fiyatlarında beklenen değişim Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyedeyken, gıda ve kira fiyatlarında sırasıyla Mart 2020 ve Aralık 2020’den bu yana en düşük değerler görüldü. Bir yıl sonrası benzin fiyatları için beklentiler 0,3 puan düşüşle %4,2’ye, gıda için 0,1 puan düşüşle %4,9’a, kira için 0,9 yüzde puan düşüşle %6,4’e geriledi. Bir yıl sonrası için ortalama beklenen kazanç artışı 0,3 puan artarak %2,8’e yükseldi. Ortalama işsizlik beklentileri veya ABD işsizlik oranının bundan bir yıl sonra daha yüksek olacağı ortalama olasılığı Aralık ayındaki %37 seviyesinden %37,2’ye yükseldi. Bir kişinin önümüzdeki 12 ay içinde işini kaybetme olasılığına ilişkin algılanan ortalama olasılık 1,6 puan azalarak %11,8’e geriledi. Bir kişinin mevcut işini kaybetmesi durumunda iş bulma ihtimalinin ortalama algısı 1,7 puan azalarak %54,2’ye gerileyerek, Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Anket yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’nde küresel ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. “Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece eminiz.” İfadelerini kullanan IMF Başkanı, ABD gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda, “Yıl ortasına kadar faiz oranlarının enflasyonun son bir yıldır gittiği yöne doğru gittiğini görmeyi bekliyorum.” Açıklamasını yaptı. Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini de söyledi.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın tahminlerini teyit eden bir açıklama da Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’ten geldi. Raphael Bostic, bir TV kanalına verdiği röportajda, faiz indirimiyle ilgili ilk hamlenin yaz aylarında geleceğini öngördüğünü söyledi. Bostic, şu anda %3 civarında olan ülke enflasyon oranının 2024 sonuna kadar %2’ye yakın olacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi. Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise FED’in faiz oranlarını ne zaman indirmeye başlayabileceğini ya da indirimlerin ne kadar ileri gideceğini tahmin etmek için çok erken olduğunu söyledi. Bowman, yakın gelecekte indirimlere başlamanın uygun olduğunu düşünmediğini de belirtti.



Bugün Türkiye’de cari işlemler dengesi ve perakende satış verileri yayımlanacak. ABD TÜFE, Almanya ZEW ekonomik güven endeksi ve İngiltere işsizlik oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 30,718, EURTRY 33,080 ve GBPTRY 38,766 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

