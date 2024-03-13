Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 13.03.2024

Haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkan ABD TÜFE verisi dün açıklandı ve beklendiği üzere piyasada hareketliliğe yol açtı. Buna göre ABD'de enflasyon Şubat'ta aylık %0,4, yıllık yüzde %3,2 artarak beklentinin hafif üzerinde bir performans göstererek FED’in temkinli faiz indirimi görüşünü teyit etmiş oldu. Bu açıklamayla beraber Dolar endeksinde hafif yukarı bir eğilim yaşanarak 103.18 seviyesi test edilse de günü 103 bandının hemen altında kapadığını gördük.

Türk Lirası’nın gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı performansına baktığımızda; Amerikan Dolarına karşı dün 32.3830 rekor seviyeyi görmesine rağmen USDTRY kuru günü %0.14 artışla 32.068 seviyesinden tamamladı. Ayni şekilde GBPTRY ve EURTRY de dün gün içindeki hareketlilikten payını alıp sırasıyla 41.575 ve 35.515 rekor seviyelerini görmüşlerse de gün sonunda gün başına göre hafif değişim göstererek 41,097 ve 35.09 seviyelerinden günü tamamlamayı başardılar. BIST100 ise son zamanlarda başlattığı gerileme trendini devam ettirerek günü %0.69 kayıp ile 9,069 seviyesinden tamamladı.

Türkiye’de takip edilen veri açıklamalarından cari işlemler dengesi Ocak ayında 2.56 milyar dolar açık olarak karşımıza çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek veri sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunarak "Bu yılı OVP’deki %3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz." dedi.

Öte yandan sanayi üretimi aylık olarak değişime işaret etmezken yıllık bazda %1.1 artışa işaret etti. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,4 arttı.

ABD tarafından gelen veri her ne kadar manşet ve çekirdek rakamlarda beklentinin hafif üzerinde gelmiş olsa da, konut tarafında geçen aya göre aşağı hareket görülmesi olumlu bir gösterge olarak okundu. Ayrıca analistlerin özellikle enerji tarafındaki baz etkisi nedeniyle beklenti üzeri bir performans görme ihtimali olduğunu belirtmesi, verinin korkulan gibi gelmemesi ile beraber pozitif bir havaya da zemin hazırlamış görünüyor. Bu açıklama ardından dikkatler, tüketici harcamalarının şu ana kadar dirençli olduğunun bir göstergesi olan ABD perakende satışlarına ve bu hafta sonuna doğru açıklanacak olan üretici fiyatlarına çevrildi.

Bununla beraber ABD borsaları haftanın ilk günü yaşanan kayıpları silerek günü yeşil tarafta tamamlamayı başardı. Güçlenen Doların tersine hareket eden altın ise 9 günlük yükselişin ardından USD’ye karşı %1.3 değer kaybetti.

Avrupa tarafında takip edilen verilerden Almanya enflasyonu ocakta yıllık %2,9’dan, şubatta beklentilere paralel olarak % 2,5'e geriledi. Bu oran Haziran 2021’den bu yana açıklanan en düşük yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin ise enflasyon oranındaki artışı durduran en önemli faktör olduğu belirtildi.

Bugün takip edilecek verilere baktığımızda Türkiye’de önemli bir ver açıklaması bulunmazken, İngiltere’de sanayi üretimi, ticaret dengesi ve büyüme verisi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi rakamları karşımıza çıkıyor.