Creditwest Bank Ekonomi Gündemi

ABD Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 75 baz puan artırarak 2,25 - 2,50 aralığına yükseltti. Karar sonrası yapılan açıklamada, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı belirtilirken, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduğu vurgulandı ve maksimum istihdam ve uzun vadede %2 oranında enflasyonun hedeflendiği tekrarlandı.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı basın açıklamasında, faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını, ancak gerekirse daha büyük adım atmaktan imtina etmeyeceklerini söyledi. Her toplantıda verilere bakarak karar vereceklerini belirten Powell, “Eylül'de tahminler güncellenecek.” İfadelerini kullandı. Bir sonraki FED faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi İstanbul’da açıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koordinasyon Merkezi’nin asker ve sivil olmak üzere Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den beşer temsilciden oluştuğunu açıkladı ve “Yapılacak çalışmaların tahıl krizini aşmasında ve fiyatların aşağı çekilmesinde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.



IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, baz senaryolarında ABD’de ne 2022'de ne de 2023'te bir resesyon görmediklerini, ancak çok büyük bir yavaşlama olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşeceği açıklandı. Blinken, masada Ukrayna olmadan Ukrayna konusunda herhangi bir müzakerede bulunmayacağını belirtti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya’nın İstanbul’da imzaladığı tahıl koridoru anlaşmasının yanında, Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının iadesi konularının ön planda olacağı bildirildi.



ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. İki lider görüşmede, Tayvan'daki gerilim, Ukrayna-Rusya savaşı ve iki ülke arasındaki ekonomik rekabetin daha iyi yönetilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye tarafında enflasyon raporu açıklanacak. Raporda yer alacak mevcut durum değerlendirmesi ve ileriye yönelik tahminler önem taşıyacak. Ayrıca TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. Almanya TÜFE, ABD GSYİH ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları diğer takip edilecek önemli veriler arasında olacak.



USDTRY 17,885, EURTRY 18,260 ve GBPTRY 21,762 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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28/07/2022 13:53