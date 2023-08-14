Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kaydetti. Böylece Ekim 2021’den sonra ilk kez aylık olarak fazla verilmiş oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.6 milyar ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında perakende satışlar yıllık bazda %28,5 artış gösterirken, aylık bazda %0,1 geriledi. Yıllık bazda bakıldığında gıda, içecek ve tütün satışları %26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %32,0, otomotiv yakıtı satışları ise %19,4 arttı. Aylık bazda ise gıda, içecek ve tütün satışları %2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3, otomotiv yakıtı satışları ise %0,1 azaldı.



İngiltere merkezli Barclays Bank yayımladığı bir değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artışın devam edeceği ön görüsünde bulundu. Raporda, Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme beklendiği ifade edilirken, seçimlerden bu yana TCMB, brüt rezervlerini 17 milyar dolar artırdığı, ancak yılın geri kalanında, sonbaharda mevsimselliğin tersine dönmesiyle, trendin yavaşlayarak 2 milyar dolar daha artması beklendiği belirtildi. Ayrıca raporda, “BAE’den finansman akışları, beklediğimizden daha önden yüklemeli bir şekilde gelirse döviz rezervlerindeki iyileşme daha büyük olacaktır.” İfadeleri kullanıldı.



İngiltere ekonomisi öncü verilere göre Haziran ayında %0,5 ve yılın 2. çeyreğinde %0,2 büyüme kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre hizmet sektörü %0,1, üretim sektörü %0,7 ve imalat sektörü %1,6 büyüdü. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiliz ekonomisi dirençli. Dünya zorlu bir yolda, ancak IMF gelecek yıllarda bizim Fransa, Almanya ve İtalya'dan daha hızlı büyüyeceğimizi söylüyor. Güçlü bir ekonominin temellerini atıyoruz ve enflasyonu düşürdüğümüzde, bunun meyvelerini alacağız." ifadelerini kullandı.



ABD’de üretici fiyatları Temmuz ayı verilerine göre beklentilerin biraz üzerinde açıklandı. Aylık bazda ÜFE %0,2 beklentisine karşın %0,3 ve yıllık bazda %0,7 beklentisine karşın %0,8 oldu. Böylece üretici fiyatlarında yıllık bazdaki 12 aylık gerileme trendi son buldu. Haziran ayında yıllık bazda ÜFE %0,1 seviyelerine kadar gerilemişti. ABD’de tüketici fiyatları da Temmuz ayı verilerine göre 12 aylık gerilemenin ardından yıllık bazda %3’ten %3,2’ye yükselmişti.



USDTRY 27,125, EURTRY 29,662 ve GBPTRY 34,390 seviyelerinde fiyatlanıyor

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