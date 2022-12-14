Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Aralık 2022

ABD’de Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre tüketici enflasyonu tahminlerin altında gelerek olumlu bir hava çizdi. Aylık bazda %0,3 beklentisine karşın %0,1 açıklanan TÜFE, yıllık bazda ise %7,3 beklentisine karşın %7,1 olarak açıklandı. Beklenenden iyi gelen enflasyon verisi sonrası risk iştahı artarak piyasalara pozitif yansıdı, dolar endeksinde gerileme görüldü. Bu akşam FED yılın son faiz kararını açıklayacak. Genel beklenti, FED’in faiz artışlarını yavaşlatacağı ve 50 baz puan artış gerçekleştireceği yönünde. FED son 4 toplantısının her birinde 75 baz puan artışa gitmişti.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ise tüketici enflasyonu verisi öncü verileri teyit etti ve aylık bazda %0,5 gerileme kaydetti. Yıllık bazda TÜFE %10 oldu.

Diğer yandan Almanya’da yatırımcı güveni eksi seviyelerde kalmaya devam etse de son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve eksi 23,3 olarak açıklandı. Eylül ayında eksi 61,9 seviyelerine kadar gerileyen ve dip seviyeleri gören endeks, en son Şubat ayında pozitif bölgede yer aldı. Eksi seviyeler genellikle gelecek 6 aylık ekonomik görünümde kötümserliğe işaret ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda %2,4 ve yıllık bazda %2,5 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, “Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.” İfadelerini kullandı.



Günün en önemli verisi FED faiz kararı olacak. 50 baz puan faiz artışı beklenirken, karar sonrası gelecek açıklamalar da en az karar kadar önemli olacak. Ayrıca bugün İngiltere enflasyon verileri takip edilecek.

USDTRY 18,630, EURTRY 19,819 ve GBPTRY 23,047 seviyelerinde fiyatlanyor.

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14/12/2022 09:15