Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 14 Ekim 2021

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Reuters Haber Ajansı, 8 Ekim 2021 tarihinde yayımladığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahap Kavcıoğlu'na olan güvenini kaybetme aşamasına geldiğini iddia etmişti. İlgili iddaalar arasında TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’in Kavcıoğlu’nun yerine geleceği konuşuluyordu. Fakat akşam alınan sürpriz bir kararla Başkan Yardımcısı Semih Tümen ve iki TCMB üyesi görevden alındı. Görevden alımların ardından USDTRY 9,187’li seviyelerle son haftalarda aşina olduğumuz rekor tazeleme alışkanlığını bozmadı. EURTRY’de 10,650 ve GBPTRY 12,550’li seviyeleri gördü.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül’de aylık bazda %0,4 ve yıllık bazda %5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, Ağustosta olduğu gibi %5,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık %0,2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da %4 artarak beklentilerle paralel gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 21-22 Eylül’de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin %0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed'in hedeflerine ulaşmaya yaklaştığının ve yakında varlık alımlarının hızını azaltarak para politikasını normalleştirmeye başlayabileceğinin sinyalini verdi. Tutanaklarda, varlık alımlarının kademeli azaltılmasının Kasım veya Aralık ortasında başlayabileceği belirtilirken, varlık alımlarının kademeli azaltılmasının, 2022’nin ortalarında da bitmesi gerektiği vurgulandı. Parasal gevşeme olarak da bilinen varlık alımları, ekonomiyi hareketlendirmek için piyasaya para enjekte etme olarak özetlenebilir. Ticari bankalardan alınan tahviller bunlara örnek gösterilebilir. Tahvil karşılığı para verilerek piyasaya para enjekte edilmiş oluyor. ABD’de bugün Üretici Fiyat Endeksi verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Dün günü 9,088 ile kapatan USDTRY en yüksek 9,106’lı seviyeleri gördü. Akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu görüşmesi sonrası görevden almalar ile 9,187 seviyesini yeni zirve olarak belirledi. Bugün EURTRY kuru 10,610, GBPTRY kuru ise 12,490 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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14/10/2021 08:51